Вестибюль «Московской» уже закрыли на капремонт. Теперь работает только один

Второй вестибюль станции петербургского метро «Московская» закрыт с девяти вечера 6 февраля. Там проведут капитальный ремонт – он продлится 11 месяцев.



Как напоминает пресс-служба городской подземки, теперь вход и выход пассажиров осуществляется через вестибюль 1 – выход на улицу Типанова, к Авиационной улице. Однако и там по рабочим дням вход будет ограничен с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов.



«Фонтанка» рассказывала, что в ходе капремонта в вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. На станции планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт эскалаторов.

