FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Вестибюль «Московской» уже закрыли на капремонт. Теперь работает только один

0
Печать

Второй вестибюль станции петербургского метро «Московская» закрыт с девяти вечера 6 февраля. Там проведут капитальный ремонт – он продлится 11 месяцев.

Как напоминает пресс-служба городской подземки, теперь вход и выход пассажиров осуществляется через вестибюль 1 – выход на улицу Типанова, к Авиационной улице. Однако и там по рабочим дням вход будет ограничен с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов.

«Фонтанка» рассказывала, что в ходе капремонта в вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. На станции планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт эскалаторов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний