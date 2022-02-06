Онколог предрек рост смертности от рака из-за пандемии COVID-19

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — сказал академик в интервью РБК , опубликованном 6 февраля.

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на ситуации с диагностикой злокачественных новообразований. Это может привести к серьезным последствиям, заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн.

При этом специалист привел данные Росстата, согласно которым за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч со 199 случаев на 100 тысяч в 2020-м.



В начале января главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что во время пандемии коронавируса выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10–12 процентов.