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Онколог предрек рост смертности от рака из-за пандемии COVID-19

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Пандемия COVID-19 негативно сказалась на ситуации с диагностикой злокачественных новообразований. Это может привести к серьезным последствиям, заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — сказал академик в интервью РБК, опубликованном 6 февраля.

При этом специалист привел данные Росстата, согласно которым за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч со 199 случаев на 100 тысяч в 2020-м.

В начале января главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что во время пандемии коронавируса выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10–12 процентов.

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Комментарии (9)

ahma
При этом специалист привел данные Росстата, согласно которым за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч со 199 случаев на 100 тысяч в 2020-м. (c) если в комплекте была корона - списывали на нее.
«Родники Сибири»
За онкологию и сердечно-сосудистые заболевания нет коронавирусных надбавок, поэтому медикам они не интересны.
Mustamyaki
Да с самого начала пландемии было понятно, что на одно умершего "от коронавируса" будет пара десятков трупов в результате мер "по борьбе с ковидом".
Рано или поздно это всё подсчитают, и цифры будут ужасающие.
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