Онколог предрек рост смертности от рака из-за пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на ситуации с диагностикой злокачественных новообразований. Это может привести к серьезным последствиям, заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — сказал академик в интервью РБК, опубликованном 6 февраля.
При этом специалист привел данные Росстата, согласно которым за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч со 199 случаев на 100 тысяч в 2020-м.
В начале января главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что во время пандемии коронавируса выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10–12 процентов.