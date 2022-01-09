Во время пандемии коронавируса выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов оценил влияние коронавируса на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наблюдениями он поделился 9 января в эфире «Радио России».
«При повышении смертности в некоторых странах в первую волну, когда был максимальный прирост сердечно-сосудистой смертности, он достигал в одном регионе, например в Бразилии, 30 процентов, а в некоторых регионах было трехкратное увеличение», — заявил он.
Со временем ситуация стабилизировалась, и теперь по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10–12 процентов.
Влияние новой коронавирусной инфекции на прирост смертей также удалось измерить. «Получены убедительные данные о том, что до половины всех смертей в период эпидемии, в первую очередь гриппа, связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И четверть смертей — с обострением болезней органов дыхания. И получается, что непосредственно вклад самих респираторных инфекций в смертность — не более четверти», — рассказал Бойцов.