Чтобы не отстать от сверстников. Полуторогодовалой Милане требуется протезирование

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Милана Слабова, полтора года.
Врождённая аномалия развития конечностей.
Состояние после ампутации левой ноги. Требуется протезирование.
Стоимость 327 739 руб.
«Дочка родилась с сильно укороченной левой ножкой. Обследование выявило тяжёлую аномалию развития — отсутствовала малая берцовая кость, была недоразвита большая берцовая кость, вывихнута голень и деформирована стопа.
Хирурги сказали, что существует два пути лечения: длительная многоэтапная хирургия практически без гарантии восстановления и полноценного функционирования ноги или ампутация с дальнейшим протезированием. После длительных консультаций было принято решение выполнить ампутацию.
Осенью прошлого года врачи петербургского Центра имени Альбрехта провели сложную реконструктивно-пластическую операцию — левую ногу ампутировали выше колена, соединили конец бедренной кости и пяточную кость, сформировали культю из стопы.
После протезирования у Миланы будет ощущение полноценной опоры на обе ноги. Но беда в том, что процедура оформления и получения протеза за счёт госбюджета затянется на многие месяцы, а дочка уже сейчас должна ходить, чтобы как можно меньше отставать в развитии от сверстников.
Милана часто показывает на левую ножку, пожимает плечами, разводит ручки в стороны и говорит: «Нет…»
Прошу, помогите оплатить протез! Самим нам не справиться, в семье трое детей». Марина Слабова, Санкт-Петербург.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени
«У Миланы врождённая аномалия развития левой ноги, состояние после хирургического лечения: ампутации левой ноги и формирования культи бедра. Девочке необходим модульный протез бедра. Для успешной реабилитации протезирование рекомендовано провести в ближайшее время».
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».