Чтобы не отстать от сверстников. Полуторогодовалой Милане требуется протезирование

Хирурги сказали, что существует два пути лечения: длительная многоэтапная хирургия практически без гарантии восстановления и полноценного функционирования ноги или ампутация с дальнейшим протезированием. После длительных консультаций было принято решение выполнить ампутацию.

«Дочка родилась с сильно укороченной левой ножкой. Обследование выявило тяжёлую аномалию развития — отсутствовала малая берцовая кость, была недоразвита большая берцовая кость, вывихнута голень и деформирована стопа.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Осенью прошлого года врачи петербургского Центра имени Альбрехта провели сложную реконструктивно-пластическую операцию — левую ногу ампутировали выше колена, соединили конец бедренной кости и пяточную кость, сформировали культю из стопы.



После протезирования у Миланы будет ощущение полноценной опоры на обе ноги. Но беда в том, что процедура оформления и получения протеза за счёт госбюджета затянется на многие месяцы, а дочка уже сейчас должна ходить, чтобы как можно меньше отставать в развитии от сверстников.



Милана часто показывает на левую ножку, пожимает плечами, разводит ручки в стороны и говорит: «Нет…»

Прошу, помогите оплатить протез! Самим нам не справиться, в семье трое детей». Марина Слабова, Санкт-Петербург.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Миланы врождённая аномалия развития левой ноги, состояние после хирургического лечения: ампутации левой ноги и формирования культи бедра. Девочке необходим модульный протез бедра. Для успешной реабилитации протезирование рекомендовано провести в ближайшее время».

