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Беглов: Количество петербуржцев с ОРВИ, ковидом и подозрением на него превысило 264 тысячи

Число жителей Петербурга с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом превышает 264 тысячи человек. Об этом 4 февраля заявил губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

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В сообщении уточняется, что более 256 тысяч пациентов проходят лечение на дому. В эпидемиологической справке Смольного за сегодня говорилось, что общее число пациентов с COVID-19 и пневмониями составляет 145 тыс. 697 человек (137 815 лечатся на дому).

Свое заявление губернатор сделал во время посещения поликлиники на улице Асафьева в Выборгском районе. Проблема очередей упоминается в пресс-релизе: «Жители жаловались, что приходится ждать в очереди, чтобы получить или закрыть больничный». Однако Беглов в ответ напомнил, что документ можно оформить дистанционно. «Фонтанка» писала, что многие петербуржцы, которые пытаются сделать это, сталкиваются с трудностями. Отметим, в очередях стоят не только за больничным, но чаще всего — с подозрением на коронавирус.

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Комментарии (38)

Nikita Zh
поди чистенько сегодня було в Выборгском районе
266542479
Вы о чем? Главное (!) сколько выдано кукарекодов, а остальное абсолютно неважно. Комздав - медаль, роспортеб СПб - медаль, а дальше только ордена, за заслуги перед Отечеством, кому
(?) и так понятно, Лукашенко вон сказал, что никогда города таким чистым не видел, а вы не верите. Ай-яй-яй. Чисто ведь всё, даже в центре!
Laska77
чего-то мои комменты на ковидных новостях чистят сразу :)))
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