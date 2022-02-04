Беглов: Количество петербуржцев с ОРВИ, ковидом и подозрением на него превысило 264 тысячи

В сообщении уточняется, что более 256 тысяч пациентов проходят лечение на дому. В эпидемиологической справке Смольного за сегодня говорилось, что общее число пациентов с COVID-19 и пневмониями составляет 145 тыс. 697 человек (137 815 лечатся на дому).



Свое заявление губернатор сделал во время посещения поликлиники на улице Асафьева в Выборгском районе. Проблема очередей упоминается в пресс-релизе: «Жители жаловались, что приходится ждать в очереди, чтобы получить или закрыть больничный». Однако Беглов в ответ напомнил, что документ можно оформить дистанционно. «Фонтанка» писала, что многие петербуржцы, которые пытаются сделать это, сталкиваются с трудностями. Отметим, в очередях стоят не только за больничным, но чаще всего — с подозрением на коронавирус.

