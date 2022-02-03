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Как закрыть больничный дистанционно в Петербурге: первая инструкция

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как в Петербурге с 4 января можно будет дистанционно закрывать больничные листы. На выбор два варианта — через портал «Здоровье петербуржца» и «Службу 122», сообщил глава комздрава вечером 3 февраля.

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Около в 8 утра в пятницу, 4 февраля, первые петербуржцы смогут позвонить по номеру 122. Робот проведет краткий опрос необходимой информации и направит сведения в поликлинику, где пациент открывал свой больничный лист. В течение дня её работники созвонятся с пациентом, убедятся, что действительно требуется закрыть больничный лист конкретному лицу, и сделают это в электронной форме — дистанционно.

Примерно после обеда 4 февраля появится возможность написать заявку через сайт «Здоровье петербуржца». Она моментально поступит в поликлинику, где был открыт больничный, и сотрудники поликлиники, которые для этого специально будут выделены, обработают заявку, отзвонятся пациенту и точно так же, в электронной форме, закроют больничный.

«Необходимо оговориться: для того, чтобы дистанционно закрыть больничный лист, граждане должны были первично обращаться в поликлинику по месту жительства. Если они хотят закрыть больничный лист в другой поликлинике, к сожалению, им придется явиться на приём очно. Это условие связано с тем, что медицинская информация должна находиться у врача, который пациента принимал и который открывал больничный», — рассказал Лисовец.

Открыть или продлить больничный в Петербурге дистанционно пока не получится — мешают федеральные правила. Но временный протокол для этой работы уже разослали в районы.

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