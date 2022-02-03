Как закрыть больничный дистанционно в Петербурге: первая инструкция

Около в 8 утра в пятницу, 4 февраля, первые петербуржцы смогут позвонить по номеру 122. Робот проведет краткий опрос необходимой информации и направит сведения в поликлинику, где пациент открывал свой больничный лист. В течение дня её работники созвонятся с пациентом, убедятся, что действительно требуется закрыть больничный лист конкретному лицу, и сделают это в электронной форме — дистанционно.



Примерно после обеда 4 февраля появится возможность написать заявку через сайт «Здоровье петербуржца». Она моментально поступит в поликлинику, где был открыт больничный, и сотрудники поликлиники, которые для этого специально будут выделены, обработают заявку, отзвонятся пациенту и точно так же, в электронной форме, закроют больничный.

