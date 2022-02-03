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В Петербурге официально разрешили закрывать больничные дистанционно. Открывать пока не велит Москва

Петербуржцы смогут закрывать больничный лист дистанционно уже с 4 февраля — таким образом, горожане смогут выписаться на работу без посещения поликлиники, что очень важно в условиях повышенной нагрузки на первичное звено системы здравоохранения, объявили в Смольном.

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«Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку нормативно закрепленного разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра пациентов, а только с использованием дистанционных технологий. Но пока такой базы нет, а нагрузки на поликлиники очень высокие — дал поручение мобилизовать современные цифровые технологии, чтобы петербуржцы могли закрывать больничные дистанционно уже сейчас. Министр Михаил Мурашко заверил, что на этой неделе будут приняты соответствующие решения», — заявил 3 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что это позволит сократить очереди в поликлиниках, а петербуржцы смогут получить своевременную помощь.

Больничный лист можно будет закрыть через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца». Служба 122 начнет принимать заявки с утра 4 февраля, портал — вечером 4 февраля.

Кроме того, с 3 февраля большинство районов уже открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. А время работы инфекционных боксов в особо загруженных поликлиниках увеличено. Теперь они работают с 8 до 20 часов, а в некоторых и до 21 часа. А некоторые поликлиники полностью переходят на прием инфекционных больных.

Как писала «Фонтанка», комитет по здравоохранению разослал в районы Петербурга «временный алгоритм». Он разделяет всех пациентов на группы и предполагает дистанционное наблюдение и электронные больничные. Но возражения к этой схеме есть в ФСС.

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Комментарии (10)

sench99
Кабинет ФСС постоянно ошибка 503..И здоровье петербуржца тоже..Так что...
DrNixon
Так, так это ПЦР этот дурацкий, второй, контрольный все равно же туда топать или я запутался?!
BaGira
Вот ещё бы детей после отрицательного теста выписывали дистанционно. И справку сгенерить на госуслугах можно было бы. А то «номерков на выписку нет уже, стойте к дежурному в порядке живой очереди.»
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