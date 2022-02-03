В Петербурге официально разрешили закрывать больничные дистанционно. Открывать пока не велит Москва

«Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку нормативно закрепленного разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра пациентов, а только с использованием дистанционных технологий. Но пока такой базы нет, а нагрузки на поликлиники очень высокие — дал поручение мобилизовать современные цифровые технологии, чтобы петербуржцы могли закрывать больничные дистанционно уже сейчас. Министр Михаил Мурашко заверил, что на этой неделе будут приняты соответствующие решения», — заявил 3 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что это позволит сократить очереди в поликлиниках, а петербуржцы смогут получить своевременную помощь.



Больничный лист можно будет закрыть через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца». Служба 122 начнет принимать заявки с утра 4 февраля, портал — вечером 4 февраля.



Кроме того, с 3 февраля большинство районов уже открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. А время работы инфекционных боксов в особо загруженных поликлиниках увеличено. Теперь они работают с 8 до 20 часов, а в некоторых и до 21 часа. А некоторые поликлиники полностью переходят на прием инфекционных больных.



Как писала «Фонтанка», комитет по здравоохранению разослал в районы Петербурга «временный алгоритм». Он разделяет всех пациентов на группы и предполагает дистанционное наблюдение и электронные больничные. Но возражения к этой схеме есть в ФСС.

