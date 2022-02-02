Кому положен «телефонный больничный» в Петербурге и как его получить

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Поделиться Поделиться







Новый алгоритм, который комздрав разослал в районы Петербурга, разделяет всех пациентов на группы и не касается тех из них, кто болеет настолько тяжело, что его место в больнице. Для остальных предусмотрены варианты с дистанционным наблюдением и электронными больничными. «Фонтанка», изучившая документ, рассказывает про правила для трех ключевых когорт пациентов.

1. Бессимптомные пациенты, получившие положительный тест, и контактные лица, которые не ощущают себя заболевшими.

Проще всего с контактными лицами — если они не прошли вакцинацию и не переболели ковидом раньше, то их предполагается изолировать на карантине, сроком до 7 дней, с оформлением для работающих больничного в электронном виде — дистанционно, с помощью «телекоммуникационных технологий». Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться.



На седьмой день карантина лечащий врач или фельдшер, если у пациента нет симптомов заболевания весь период карантина, закрывает листок нетрудоспособности также с применением «телекоммуникационных технологий». Аналогичный алгоритм и для тех, кто сам сдал тест и получил положительный результат. Такому гражданину предписано обращаться в поликлинику или связываться с сотрудником колл-центра «122». Оператор (или робот) проведет опрос — соберет анамнез и жалобы. Если жалоб нет, то как и в случае с контактными лицами — больничный откроют и закроют дистанционно. Если есть, то смотрите пункт два.

2. Пациенты с легким течением болезни или подозрением на нее, не нуждающиеся в ежедневном наблюдении. Это люди с температурой тела ниже 38°С, кашлем, слабостью, болями в горле.

Легким пациентам телефонными звонками не обойтись — им надо будет отправиться в поликлиники. Возможно, по предварительной записи, когда такую возможность запустят. Доктор проведет осмотр, возьмет мазок, откроет больничный, выдаст лекарства, — все как и сейчас.



Зато дальнейшее наблюдение за пациентом «временный алгоритм» предполагает вести дистанционно, с помощью опросов. Они будут проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 дней при легком течении заболевания.

Если уже есть ПЦР-тест, повторное лабораторное исследование проводится на 7 день от начала заболевания. Если тест окажется отрицательным, и у человека нет жалоб на здоровье, то он считается выздоровевшим, и его листок нетрудоспособности закрывается. В случае ухудшения состояния пациент обращается по телефону «Службы 122» или вызывает скорую медицинскую помощь. Смотрите пункт три. 3. Пациенты средней тяжести, не нуждающиеся в госпитализации. Это те, у кого температура выше 38°С, одышка при физических нагрузках, изменения на КТ, типичные для вирусного поражения легких.

Пациентам в таком состоянии предлагается дожидаться врача на дому. Приход его обещают в течение суток после обращения. Доктор должен будет взять мазок, провести осмотр, назначить лечение.

Затем здесь тоже допустимо дистанционное наблюдение, но более регулярное: не реже одного раза в два дня.



Внимательное отношение прописано к группам риска: если пациенту меньше трех лет или больше 65, у него беременность или коморбидные патологии, то никакого телефона: первичный осмотр лечащим врачом или фельдшером в обязательном порядке.

Всё это выглядит как временный костыль на фоне Москвы, где больничные открывают удаленно с конца января по первой заявке — просто по телефону или через через WhatsApp, без личного визита. А если есть положительный тест, то в столице врачи сами звонят, в инициативном порядке, сообщают в мэрии.

Петербург не столица уже почти 104 года, и, как и многие регионы страны, столкнулся, как стало известно «Фонтанке», с возражениями Фонда социального страхования (ФСС), который всегда беспокоит трата его средств и возможные злоупотребления.

В самом фонде заявили, что противоречия с дистанционными больничными не комментируют — они лишь просто исполнители, как Минздрав скажет, так и будет.

«Поэтому мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок, — рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. — Минздрав новые изменения по заочной выдачи листка нетрудоспособности не утвердил».



Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем радиобращении 31 января пояснил, что город уже отправил в федеральный Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. И в Смольном делают всё возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных.

Пока вопрос решается, временный алгоритм внедряется и местами действует. Как рассказали в комздраве, пока лишь для контактных лиц.

«Мы говорим лишь о контактных гражданах, которые на изоляции 7 дней. Это условно здоровые лица на карантине», — пояснили в ведомстве.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"