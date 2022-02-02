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«ФСС возражает»: «телефонные больничные» в Петербурге столкнулись с противодействием

Фонд социального страхования не в восторге от предложения Смольного раздавать больничные дистанционно, без встречи с пациентом, при коронавирусе. Возражения ФСС уже стали причиной проблем в других регионах, которые пытались внедрить похожую практику.

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«Мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок», — пояснили «Фонтанке» задержку в комитете по здравоохранению Петербурга 2 февраля.

В ведомстве добавили, что «Минздрав новые изменения по заочной выдаче листка нетрудоспособности не утвердил». Поэтому появившийся «временный алгоритм» по дистанционному открытию больничных в Петербурге пока касается лишь контактных граждан, которым нужна изоляция на 7 дней.

«Это условно здоровые лица на карантине», — отметили в комздраве.

Пациентам с симптомами пока придется стоять в очередях в поликлиники.

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Комментарии (37)

VKuser17311101
Никто не подскажет порядок действий?
"Пациентам с симптомами пока придется стоять в очередях в поликлиники" - а не с симптомами?
В коммерческой клинике выдали больняк на 5 дней и сделали тест на ковид. Тест положительный, пришел на госуслгуи. Все официально. Больняк тоже на госуслугах, но на 5 дней.
По дмс умыли руки, типо подтвержденный ковид - это теперь ОМС все должно перейти в поликлинику. Как перейти? Каким образом?
Кто-нибудь был в такой ситуации? Как теперь больняк продлевать, подскажите.
Штиль
Мне работать нужно, а не ваш больничный, но моё отсутствие на работе может подтвердить только он - больничный лист. Стоять на улице не могу и не хочу, - горло болит и муторно от бессонниц, но врач предупредил, что вызовы с температурой 37,3 не примет - стойте сами в очереди... Насмешка какая-то...
В Москве работает всё и вся, главное - захотеть чиновникам.
nalchik11
А вот в Москве получилось.
Ответ ФСС: вы не понимаете, это другое!
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