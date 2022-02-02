«ФСС возражает»: «телефонные больничные» в Петербурге столкнулись с противодействием

«Мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок», — пояснили «Фонтанке» задержку в комитете по здравоохранению Петербурга 2 февраля.



В ведомстве добавили, что «Минздрав новые изменения по заочной выдаче листка нетрудоспособности не утвердил». Поэтому появившийся «временный алгоритм» по дистанционному открытию больничных в Петербурге пока касается лишь контактных граждан, которым нужна изоляция на 7 дней.



«Это условно здоровые лица на карантине», — отметили в комздраве.

