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Плач ребенка привел полицию к подвалу на севере Петербурга

Комиссия по делам несовершеннолетних будет разбираться с родителями четырехлетнего мальчика, которые так заработались, что оставили в подвале дома в Выборгском районе ребенка на шесть часов.

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Полицию к дому 35 по проспекту Тореза вызвали 1 февраля около 16:20, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Жители дома сообщали, что слышали плач ребенка из подвала.

Наряд полиции вызволил из помещения мальчика 2017 года рождения.

Как сообщили в ГУ МВД, его родители — граждане Таджикистана, 41-летний мужчина и 37-летняя женщина — приехали по указанному адресу устраиваться на работу в магазин около 10 утра и взяли с собой сына.

Владелец магазина отдал им ключи от подсобного помещения, где можно было переодеться перед и после работы, а также пить чай в перерыве.

Мать ребенка вскоре уехала на другую работу, а мужчина пошел в магазин знакомиться со своими обязанностями. Ребенка он запер в помещении, думая, что тот будет спать. Отец время от времени заходил, проверял и кормил сына. Таким образом, мальчик провел взаперти шесть часов.

Для осмотра освобожденного малыша вызвали скорую, но в госпитализации ребенок не нуждался.

В отношении родителей составлены административные протоколы.

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