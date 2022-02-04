Плач ребенка привел полицию к подвалу на севере Петербурга

Полицию к дому 35 по проспекту Тореза вызвали 1 февраля около 16:20, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Жители дома сообщали, что слышали плач ребенка из подвала.



Наряд полиции вызволил из помещения мальчика 2017 года рождения.



Как сообщили в ГУ МВД, его родители — граждане Таджикистана, 41-летний мужчина и 37-летняя женщина — приехали по указанному адресу устраиваться на работу в магазин около 10 утра и взяли с собой сына.



Владелец магазина отдал им ключи от подсобного помещения, где можно было переодеться перед и после работы, а также пить чай в перерыве.

