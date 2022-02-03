Женщина гуляла по обочине и попала под грузовик под Петербургом

Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 3 февраля во Всеволожском районе Ленобласти. Маневр потерпевшей оказался неожиданным для водителя большегруза.
В 12:46 в ПСС Агалатово поступило сообщение о ДТП на дороге в Киссолово, сообщает пресс-служба ведомства. Грузовик Volvo сбил 58-летнюю женщину. Спасатели оказали ей доврачебную помощь и передали прибывшим медикам. Женщина получила травмы различной степени тяжести.
В больницу потерпевшую увезли в тяжелом состоянии, пишет 47News. По словам водителя «Вольво», женщина гуляла по обочине у леса. Увидев ее, мужчина снизил скорость, но все равно не успел среагировать, когда она шагнула на проезжую часть.