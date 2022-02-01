Зубы не по возрасту и чужой подбородок. Стоматолог-исследователь — о том, что не так с останками Романовых

Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться







В конце января Первый канал показал фильм «Дело Романовых. Следствием установлено», в котором Следственный комитет сообщил всей стране: подлинность царских останков подтверждена. Церковь может признать их святыми мощами уже ближайшей весной. В то же время у независимых исследователей хватает вопросов к материалам экспертизы. «Фонтанка» поговорила с гендиректором «Клиники доброго стоматолога» Эмилем Агаджаняном, одним из авторов книги «Царская ложь».



— Эмиль Гургенович, вы проводили «экспертизу экспертизы» останков, найденных под Екатеринбургом. Что это были за исследования и почему вы ими заинтересовались?



— Фонд имени святителя Василия Великого, основанный российским православным миллиардером Василием Бойко, в 2017 году собрал группу независимых экспертов для перепроверки данных экспертиз, которые приводятся Следственным комитетом в качестве доказательств подлинности останков царской семьи, обнаруженных под Екатеринбургом. Я давно интересуюсь историей медицины, поэтому в группу пригласили и меня. Согласился, потому что мне интересна историческая правда, никакой другой причины браться за эту работу не было. Оплату не получал (предлагали), воцерковленным назвать себя не могу.

Я работал в паре с историком, а всего нас было четверо: историки Алексей Оболенский и Леонид Болотин, судмедэксперт Юрий Григорьев и я — врач-стоматолог. Нас обеспечили теми же документами, фотографиями, рентгеновскими снимками, моделями челюстей, полученными с оригинальных останков, с которыми работали эксперты Следственного комитета РФ. По сути, мы проверяли выводы экспертов официального следствия и качество их работы не только от 2015 года (я просматривал все экспертизы — с 1991-го).



Следственная группа под руководством Марины Молодцовой начала новое расследование в 2015 году, тогда сообщалось, что все будет опубликовано. Она провела большое количество экспертиз. По их результатам представление о подлинности царских останков передано на Архиерейский собор, но ни одну из этих экспертиз не опубликовали. Зато показали кино по Первому каналу.

— В фильме «Дело Романовых. Следствием установлено...», который показали на Первом канале, долго объясняются способы исследования челюстей, сравнивают строение черепов, изучают зубы. И делают вывод, что они принадлежат убиенным членам царской семьи, останки которых нашли в Ганиной яме. Вы с ними согласны?

— Нет. Факты, которыми мы располагаем на сегодня, во многих случаях прямо противоположны тому, что утверждает официальное следствие. По результатам нашего первого исследования у нас возникло 17 вопросов, и мы их опубликовали. После этого официальные эксперты перестали выступать публично с сообщениями о 100-процентной доказанности подлинности останков.



Перестали, вероятно, потому, что в их выводах мы обнаружили несоответствия. Самое очевидное — по результатам официального следствия, одни и те же зубы, принадлежавшие цесаревичу, обнаружены в двух разных захоронениях.

— Как это обнаружилось?

— Когда нашли первое захоронение, сообщалось, что в нем 9 трупов. Черепам давали разные номера, сначала череп Николая был номером 1, потом номером 4 (сейчас он № 4), его дочерей по сей день путают. Так вот, в этом захоронении обнаружено два отдельно лежащих зуба, по мнению официальных экспертов, не принадлежавших найденным трупам. По их словам, исследования показали, что это зубы подростка, а генетическая экспертиза подтвердила, что это зубы цесаревича Алексея.

В 2007 году были найдены останки двух отдельно сожженных тел в виде 150 граммов сожжённых костей (останки цесаревича и Марии). В них тоже обнаружились зубы цесаревича, и генетическая экспертиза снова со 100-процентной уверенностью это подтвердила. Когда мы спросили, как у человека может оказаться два одинаковых левых верхних вторых моляра в двух разных местах, выяснилось, что те два зуба из первого захоронения утрачены во время генетической экспертизы. Прежний следователь, возглавлявший расследование гибели царской семьи, Владимир Соловьев в ноябре 2021 года подтвердил на конференции, что зубы из первого захоронения никак не относятся к цесаревичу, об этом было известно и следователям, и экспертам. Будто бы это были зубы одной из княжон, они просто выпали из черепа. Но почему тогда эксперты продолжают называть эти зубы «не принадлежащими к трупам в первом захоронении», и эти самые зубы фигурируют в качестве доказательной базы как зубы цесаревича Алексея? Получается, что это прямой обман или подлог, как хотите это называйте, но если следователи знали, что это зубы не цесаревича, зачем они утверждали обратное?



— А что с зубами цесаревича из другого захоронения?

— В документах сказано, что в обоих случаях исследование ДНК подтвердило принадлежность зубов царевичу Алексею. Но по двум зубам из первого захоронения документов не сохранилось — видимо, утрачены вместе с зубами во время исследования. Но чудесным образом три зуба сохранились в останках цесаревича и Марии.

В экспертизе по исследованию «вторых» зубов цесаревича сказано, что в огне эти зубы нагревались при температуре от 300 до 400 градусов и даже выше в течение 2–3 часов. Мы провели исследование — взяли свежеудаленные зубы из моей клиники и нагревали их в муфельной печи до разных температур. Причем начали с 15 минут при температуре 230 градусов и повышали: 260–300–400 градусов и выше. Уже при температуре 230 градусов через 15 минут зуб начинает темнеть, при 260 он становится буро-коричневым, при 300 — чернеет до цвета головешки, при 400 — сгорает и разрушается при малейшем воздействии. А СК показывает три идеальных белых здоровых зуба со всеми корнями, нигде не поврежденные. Мы показываем на фото и видео: «Если бы они нагревались до 350 градусов в течение 2–3 часов, они бы почернели, и мы это доказали». Они оправдываются: «Зубы находились внутри черепа, поэтому были защищены челюстью». Но при сгорании тел температура достигает 800 градусов и выше. И где тогда челюсть?



Потом они стали говорить, что зубы были разбросаны вокруг костра, поэтому они нагрелись слегка, но не почернели. Кто и чем смог удалить ночью в лесу трехкорневые зубы, не повредив ни одного корня? Зубы в идеальном состоянии.

Мы тоже развели костер и положили зубы на лопате на расстоянии 20 см от него. Это было в декабре при температуре минус 10. Царскую семью, напомню, расстреляли в ночь на 17 июля при плюс 22. Сторона, что была повернута к костру, все равно почернела.

По большому счету, всё это неважно. Потому что в любом учебнике по генетике написано, что при температуре 200 градусов цепочки ДНК разрушаются. Какую генетическую информацию можно получить из найденных косточек в этом захоронении, если они нагревались до температуры 500 градусов и выше?

— В фильме используется слово «возможно». Например, при идентификации челюсти врача Евгения Боткина.

— Это такая степень доказательности: «Возможно, это челюсть Боткина». Ну как так? Стоматолог по одному зубу составляет заключение о том, что эта верхняя съемная челюсть идеально подходит к этой нижней, значит, это челюсть Боткина? Даже не стоматологу понятно, что две плоскости могут сойтись только минимум в трех точках, но никак не в одной. К одному зубу можно любую челюсть приложить — и она подойдет.



У черепа, который приписывают доктору Боткину, обнаружено удаление двух зубов за 1,5–2 месяца до расстрела и одного — за три месяца: свежайшее удаление, на рентгене это определяется невооруженным глазом. Кто их ему удалял, если в записях охраны посещений дантиста в это время не было?

— С зубами у экспертов, действительно, что-то не складывается. Очень сложно поверить в то, что русский царь жил с гнилыми зубами.

— Эксперты пронумеровали все останки. По их мнению, Николаю Романову принадлежит череп № 4 . По нему у меня очень много вопросов. Известно из архивных документов ГА РФ, что дантист С. С. Кострицкий — один из лучших врачей того времени — даже специально приезжал из Ялты через охваченную революцией страну в Тобольск лечить Николаю зубы. Документально подтверждено, что только за полтора года до смерти Николай II минимум 14 раз лечил зубы (а при дворе во все времена визиты стоматолога были регулярными и многодневными). В феврале и марте 1918 года к царю приходила местный дантист Мария Рендель (революционерка, антимонархистка), об этом есть записи в дневниках царя и в записях охраны.

Но выясняется, что у черепа № 4 вообще нет следов оказания стоматологической помощи. Потом эксперты всё-таки нашли две пломбочки, но это не описывает всей картины. А она такая: человек, которому принадлежит череп, мучился остеомиелитом не один месяц — это острое воспаление кости нижней челюсти (гнойное расплавление кости), оно сопровождается жуткими болями. У владельца черепа № 4 был пародонтит, многих зубов недоставало — 6 зубов были удалены прижизненно, из них 4 — задолго до революции. Но признаков протезирования нет. Можно ли предположить, что лучший стоматолог того времени Кострицкий ни разу не лечил и не протезировал своего главного пациента? За 2–3 месяца до смерти были удалены сложные даже для современного стоматолога зубы — 6-й и 8-й, трудно представить себе, что какой-то матрос вытащил их у царя плоскогубцами. А у него были все возможности вызвать дантиста на такую процедуру. Но в журналах охраны, в дневниках нет никаких записей, подтверждающих, что у царя болели зубы, к нему приходил стоматолог и удалил их.



Э. Агаджанян: «Состояние зубов людей из екатеринбургского захоронения не соответствует задокументированным сведениям о лечении членов царской семьи». Поделиться Поделиться







У императрицы (череп № 7) — 9 коронок, 5 удаленных зубов при жизни, 6 — посмертно, первичный кариес — 14, рецидивирующий — 3. Причем качество лечения высокое, но почему-то 17 нелеченых зубов. В заключении экспертов сказано, что обладатели черепов № 4 и № 7 несколько лет до смерти не пользовались услугами стоматолога. Что делал дантист Кострицкий, когда приезжал лечить чету Романовых? И почему у главного его пациента качество лечения ужасное, а у его жены — высокое? Эксперты объяснили это тем, что царь страдал дентофобией и отказывался лечить зубы. А стоматологов вызывал просто потому, что любил с ними разговаривать. Но даже если забыть о дневниковых записях Николая II, недовольного долгим стоматологическим лечением, в бухгалтерских книгах всё записано: за каждое лечение зубов врачам платили.

— Чем закончился давний спор о следах от ударов саблей на голове императора?

— Исторический факт: Николая II ударили саблей по голове в Японии. И это довольно серьезное ранение очень подробно и четко описали врачи, которые рану зашивали. Они описали и расстояние между двумя сабельными ударами в 6 см. На фото черепа раны нет. Сначала эксперты СК на черепе № 4 не обнаружили следов сабельных ударов. Потом нашли два сабельных удара на лбу на расстоянии 2 мм друг от друга, а там у него даже царапины не было, пострадала затылочно-теменная область и область в районе уха, но никак не лоб. Когда мы возразили на это утверждение экспертизы, содержащееся в трехтомнике следствия, выпущенном прошедшей осенью, нам в ответ промолчали. А в фильме показали уже другое место ранения.

Вопросы вызывают не только зубы. Например, обладатель скелета № 4 при жизни сломал второе ребро, оно сросшееся, на других — следов повреждений нет. С одной стороны, сломать только второе ребро сложно, это мог бы быть точечный удар — может, саблей, может, пикой. Но это несомненно было бы где-то описано в дневниках или хрониках того времени. Таких записей нет.

Или еще один факт: экспертиза нашла у государя такие изменения позвоночника, при которых у него неизбежно возникли бы проблемы с походкой, осанкой, ограничением объема движений. Но история говорит о том, что он вел активный образ жизни, разгружал и пилил дрова, убирал снег.

Дальше — удивительная история с подбородком Николая. Эксперты написали, что у черепа № 4 правый подбородочный выступ длиннее левого и у государя тоже правый подбородочный выступ длиннее левого, для чего были представлены соответствующие отретушированные фото. У Николая, как у большинства населения планеты, действительно, была асимметрия подбородка. Но анализ неретушированных фото показывает, что с детства асимметрия выступа подбородка была слева, а не справа.



Фото: представлены Эмилем Агаджаняном Фото: представлены Эмилем Агаджаняном Фото: представлены Эмилем Агаджаняном Фото: представлены Эмилем Агаджаняном Поделиться Поделиться







Даже если бы у черепа № 4 левый подбородочный выступ был длиннее правого, это всего лишь не исключало бы того, что череп принадлежит Николаю II на 50 % , но в ситуации ровно противоположной такая возможность исключается вовсе. На это эксперты ответили, что если на одних фотографиях выступ обнаруживается справа, а на других слева — значит, фотограф положил пластину не той стороной при печати или при проявке. Это говорят эксперты, не обращая внимания ни на местоположение шпаги, ни на ордена, которые всегда располагаются слева, ни на пробор, который он тоже всегда слева делал, ни на застегнутый мундир. И трудно, конечно, предположить, что придворный фотограф не знает, с какой стороны пластину надо ставить. Но самое забавное, что фотография, которую мы предъявили, была та же самая, что и у них, только оригинал, без ретуши. Уж ее назвать перевернутой вообще невозможно, они идентичны.

— Но генетическая экспертиза? Она же подтвердила подлинность — найденные останки принадлежат царской семье и ее свите: императору Николаю II , императрице Александре Фёдоровне, княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею, доктору Евгению Боткину, горничной Анне Демидовой, лакею Алексею Труппу и повару Ивану Харитонову.

— Единственное, на что они уверенно опираются, — генетика, то есть то, что невозможно проверить. Они размахивают ею, как флагом. Хотя и доказательность генетических экспертиз тоже под большим вопросом. Но даже если бы в них не было сомнений, это еще не всё. Не случайно генетическая экспертиза не может стать единственным доказательством при изобличении преступника. Эта практика введена во всех судах мира с тех пор, как генетическая экспертиза подтверждала идентичность ДНК человека как ДНК преступника, но позже выяснялось, что он преступление не совершал. Генетическое совпадение может быть только одним из доказательств в совокупности с другими. А других у следствия нет.

— Почему вы говорите, что к генетической экспертизе у вашей экспертной группы есть вопросы?

— Потому что практически весь материал получен в состоянии, не пригодном для генетического исследования. Трупы, которые нашли на Коптяковской дороге, много лет пролежали в болотистой почве и подверглись торфяному дублению. Как говорит наш судмедэксперт Юрий Григорьев, проведение судебно-генетического и судебно-биологического исследований трупов, подвергшихся действию торфяного дубления, нецелесообразно, потому что в них разрушены ДНК. Чтобы выйти из-под удара, эксперты СК заявляют, что болота там не было, и приводят в доказательство исследование почвы в том месте, на котором стоит памятник. Сейчас там холм, а была низина — для установки памятника расстрелянной царской семье сюда навозили песка. Они его исследовали и говорят — почва песчаная, максимум суглинок. Но даже в их собственном фильме человек в Госрадиокомитете СССР рассказывал, как посещали это место — несколько раз звучало слово «трясина». На кадрах в фильме видно, что останки вынимают из жижи болотистой. И армейский грузовик завяз в этом болоте. В описании эксгумации останков тоже везде написано, что это болотистая местность. Но всё это тоже неважно. В экспертизах СК чуть ли не на каждой странице написано: «останки в состоянии торфяного дубления», как можно теперь отрицать то, что написали они сами?

О сгоревших трупах я уже сказал — при 200 градусах ДНК распадается.

Еще вопрос по генетике. В заключении экспертов говорится, что сравнили генетический материал всех 9 трупов с ДНК доступных родственников. Утверждается, что один из найденных трупов — повар Харитонов. У него есть прямой потомок, который живет в Петербурге. К этой семье никто не обращался с просьбой о сравнении их ДНК с материалом найденных останков. У кого брали материал для сравнения ДНК лакея и служанки, у которых вообще не обнаружено родственников? Останки № 4 сравнивали с останками брата Николая — Георгия и отца — Александра III , захороненных в Петропавловской церкви. Напомню, что оба они умерли далеко от дома, в Ливадии, и были забальзамированы перед путешествием в Петербург. Бальзамирование тел уничтожает ДНК. Но это не всё. Петропавловская крепость находится чуть выше уровня воды. И при любом наводнении (а они в Петербурге каждый год бывают несколько раз) склепы полностью заливаются водой. Причем в зависимости от ветра то пресной водой из Невы, то соленой из Финского залива. Как можно проводить ДНК-экспертизу тел, которые сначала подвергались бальзамированию, а потом сто лет подряд заливались соленой водой?

Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

