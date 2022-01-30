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СК: Подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи окончательно подтверждена

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Экспертизы подтвердили подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи Романовых, все исследования на сегодняшний день завершены. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено» на Первом канале, показанном 30 января.

По ее словам, выводы современного следствия совпали с итогами историко-архивной экспертизы. «В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», – сказала она.

По словам члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Евгения Рогаева, подлинность останков цесаревича Алексея подтвердили в том числе благодаря новейшим исследованиям по определению гена гемофилии. Выяснилось, что носителем этой болезни была и великая княжна Анастасия.

Президент фонда «Поиск» Петр Сарандинаки рассказал, что подлинность останков также удалось установить благодаря найденным коллекционером Николаем Башмаковым за рубежом волосам императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской.

«В Нью-Йорке есть человек, его зовут Николай Башмаков. Он купил на аукционах во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. Там была фотография Александры Федоровны, а за фотографией он обнаружил волосы. А потом он купил рамку из металла с фотографией датской королевы Луизы, бабушки царя по материнской линии, и там в этой рамке он тоже нашел волосы. Тогда он отдал эти волосы в лаборатории ДНК. Результаты такие: волосы в медальоне совпали на 100% с останками Александры Федоровны, найденными на Коптяковской дороге. Волосы, найденные в рамке Николая II, совпали 100% с останками Николая II, найденными на Коптяковской дороге», – сказал Сарандинаки.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что РПЦ может признать «екатеринбургские останки» святыми мощами уже в мае 2022 года. По его словам, на священном синоде Следственный комитет представил убедительные данные генетических экспертиз. Слово за архиерейским собором.

В 1991 году недалеко от Екатеринбурга на Старой Коптяковской дороге во вскрытом захоронении были найдены останки девяти человек. Специальная правительственная комиссия заключила: это останки Николая II и Александры Федоровны, их дочерей Татьяны, Ольги, Анастасии (после отречения Николая II от престола они были просто «гражданами»), а также трех слуг и доктора. 17 июля 1998 года «екатеринбургские останки» — спустя ровно 80 лет после расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома — были погребены в Екатерининском приделе Петропавловского собора. Останки еще двух детей последнего императора России, Марии и Алексея, были обнаружены только в 2007 году.

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Комментарии (6)

Hmyr’
Срочно выкидываем старые кости, и начинаем поклоняться новым.
Wert
Дальше што?
Артист ритуальных услуг
И че теперь? Будет на основе чего отчовство по дедушкиной линии Владимиру Владимировичу проводить? Только зачем такие сложности? И так коронуют. Соберутся граф Киркоров, князь Лужков (хотя нет, он сейчас не может), остальная бель, и коронуют. К чёрту протоколы!
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