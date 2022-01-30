СК: Подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи окончательно подтверждена

По ее словам, выводы современного следствия совпали с итогами историко-архивной экспертизы. «В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», – сказала она.

Экспертизы подтвердили подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи Романовых, все исследования на сегодняшний день завершены. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено» на Первом канале, показанном 30 января.

По словам члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Евгения Рогаева, подлинность останков цесаревича Алексея подтвердили в том числе благодаря новейшим исследованиям по определению гена гемофилии. Выяснилось, что носителем этой болезни была и великая княжна Анастасия.



Президент фонда «Поиск» Петр Сарандинаки рассказал, что подлинность останков также удалось установить благодаря найденным коллекционером Николаем Башмаковым за рубежом волосам императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской.



«В Нью-Йорке есть человек, его зовут Николай Башмаков. Он купил на аукционах во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. Там была фотография Александры Федоровны, а за фотографией он обнаружил волосы. А потом он купил рамку из металла с фотографией датской королевы Луизы, бабушки царя по материнской линии, и там в этой рамке он тоже нашел волосы. Тогда он отдал эти волосы в лаборатории ДНК. Результаты такие: волосы в медальоне совпали на 100% с останками Александры Федоровны, найденными на Коптяковской дороге. Волосы, найденные в рамке Николая II, совпали 100% с останками Николая II, найденными на Коптяковской дороге», – сказал Сарандинаки.

