РПЦ может признать «екатеринбургские останки» святыми мощами уже в мае 2022 года

Сомнений в подлинности останков царской семьи оставаться не должно, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Через несколько месяцев их могут признать святыми мощами.



О святых перспективах останков Иларион заявил в программе «Церковь и мир» на «России 24». Отвечая на вопрос телезрителя, митрополит сказал: «На мой взгляд, ничто не мешает признанию подлинности, но нужно соборное решение церкви».

Архиерейский собор из-за пандемии отменили в ноябре и проведут его в мае 2022 года.

