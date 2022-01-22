FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -9
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

РПЦ может признать «екатеринбургские останки» святыми мощами уже в мае 2022 года

26
Печать

Сомнений в подлинности останков царской семьи оставаться не должно, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Через несколько месяцев их могут признать святыми мощами.

О святых перспективах останков Иларион заявил в программе «Церковь и мир» на «России 24». Отвечая на вопрос телезрителя, митрополит сказал: «На мой взгляд, ничто не мешает признанию подлинности, но нужно соборное решение церкви».

Архиерейский собор из-за пандемии отменили в ноябре и проведут его в мае 2022 года.

«Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит, это святые мощи. Если это произойдет, встанет вопрос, каким образом останки должны храниться — будут выставлены для поклонения верующим или положены под спуд», — дополнил Иларион.

По словам митрополита Илариона, на священном синоде Следственный комитет представил убедительные данные генетических экспертиз. Слово за архиерейским собором.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Hutu
РПЦ вместе с останками - на свалку истории!
NasushnyBread
К 9 мая мощи остро необходимо признать святыми,
чтобы Наталья Поклонская
могла с пафосно пройти с портретом Николая№2
на празднование Дня Победы в Кабо-Верде !
RobRoy
21 век и такое! Как-будто других проблем в нашей стране нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний