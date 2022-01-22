РПЦ может признать «екатеринбургские останки» святыми мощами уже в мае 2022 года

Сомнений в подлинности останков царской семьи оставаться не должно, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Через несколько месяцев их могут признать святыми мощами.
О святых перспективах останков Иларион заявил в программе «Церковь и мир» на «России 24». Отвечая на вопрос телезрителя, митрополит сказал: «На мой взгляд, ничто не мешает признанию подлинности, но нужно соборное решение церкви».
Архиерейский собор из-за пандемии отменили в ноябре и проведут его в мае 2022 года.
«Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит, это святые мощи. Если это произойдет, встанет вопрос, каким образом останки должны храниться — будут выставлены для поклонения верующим или положены под спуд», — дополнил Иларион.
По словам митрополита Илариона, на священном синоде Следственный комитет представил убедительные данные генетических экспертиз. Слово за архиерейским собором.