Что мы узнали из фильма-расследования «Дело Романовых. Следствием установлено...»

Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться







30 января на Первом канале вышел двухсерийный документальный фильм «Дело Романовых. Следствием установлено...» — «эксклюзивный рассказ о расследовании одного из самых кровавых и жестоких убийств XX века». Его авторы обещали сенсационные открытия, но лишь подтвердили выводы расследования 2015 года о подлинности останков царской семьи. Новое расследование велось совместно с патриархией, и авторы надеются, что теперь церковь объявит об обретении мощей венценосной семьи. «Фонтанка» посмотрела фильм и рассказывает о его содержании.



Три расследования

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей и их приближенные: доктор Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, лакей Алексей Трупп и повар Иван Харитонов.

Первое расследование убийства царской семьи и тех, кто оставался им верен до конца, началось сразу после расстрела Романовых, когда через несколько дней после трагических событий Екатеринбург заняли белые. Они уже знали, что царь убит, заявление об этом распространили сами большевики. Правда, в первое время советское правительство утверждало, что казнен только император, а царскую семью эвакуировали в безопасное место, — боялись реакции мирового сообщества. Ведь Германия долгое время добивалась разрешения на то, чтобы вывезти из России хотя бы великих княжон.

Следователь Николай Соколов точно установил, что вся царская семья и их приближенные были расстреляны, — по документам, найденным в Ипатьевском доме. Он кропотливо шел по следам преступников, которые пытались скрыть тела: обследовал шахту в Ганиной яме, окружающую ее местность, а также загадочный «мостик из шпал», где на самом деле лежали трупы. Следователь Соколов был невероятно близок к разгадке исчезновения тел, но армии Колчака скоро пришлось уйти из Екатеринбурга: подступали красные. Николай Соколов увез все собранные доказательства с собой в Европу. Официальный вывод был такой: скорее всего, большевики уничтожили тела.



Следующее расследование длилось с начала 90-х по 2011 год. В 1991 году были найдены 9 тел под тем самым «мостиком из шпал», а позже, в 2007-м, по сведениям, который оставил главный организатор убийства Романовых комендант Ипатьевского дома Яков Юровский, удалось найти сгоревшие останки, которые сейчас определены как тела младшей дочери Романовых Анастасии и цесаревича.

Было проведено расследование, привлечены эксперты, сделаны исследования, в том числе ДНК, которые подтвердили, что найденные останки принадлежат Романовым. 18 июля 1998 года останки членов царской семьи (кроме еще не найденных двух тел) были захоронены в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петербурге. Но церковь не признала подлинность, патриарх Алексий не присутствовал на церемонии погребения, и имена погибших не назывались в ходе торжественной церковной церемонии.

Расследование, о котором идет речь в фильме, началось в 2015 году. В начале фильма Марина Молодцова, старший следователь по особо важным делам, рассказывает, что СК работает над делом совместно с патриархией. Задача следователей — перепроверить выводы прошлого расследования. Часть останков, говорит Молодцова, отдали церковной комиссии, чтобы они провели свое независимое исследование фрагментов, причем «в зарубежных лабораториях».

Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться









События

Первая серия фильма в подробностях рассказывает об обстоятельствах убийства царской семьи. Пленников Ипатьевского дома разбудили ночью, так было задумано, чтобы они не успели осознать происходящее. Им объявили, что к городу приближаются враги и семью Романовых надлежит перевезти в другое место. Царская семья собиралась очень долго, заставляя своих будущих убийц сильно нервничать. Потом их привели в подвал, где Александра Фёдоровна попросила дать им стулья, — цесаревич был болен, и его нес на руках император. «Принесли два венских стула, на один села императрица, на другой посадили цесаревича», — рассказывают в фильме. Потом Юровский объявил приговор — расстрел. Император переспросил: «Что?», оборачиваясь к супруге, и в этот момент раздались выстрелы.

Научные эксперты фильма рассказывают, что беспорядочная пальба продолжалась от 2 до 5 минут. Приговоренных расстреливали и добивали штыками. В фильме даже звучат архивные свидетельства одного из палачей, записанные в 60-х годах. На них он рассказывает, что великая княжна Анастасия не погибла сразу, она закрылась от убийц подушкой, которую пришлось вырывать у нее из рук. Цесаревича тоже убили не в один миг, но в итоге «с мальчиком было покончено».



Во второй серии фильм рассказывает о том, как пытались уничтожить тела царской семьи. Сначала их бросили в шахту, потом достали и, обезобразив кислотой, пытались сжечь, а останки закопали на глубине 80 сантиметров, соорудив сверху «мостик из шпал».

Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться









Доказательства

Большая часть фильма посвящена тому, как именно ученые доказали, что найденные останки принадлежат царской семье. Зрителям долго объясняют нюансы исследования челюстей, сравнивают строение черепов, изучают зубы, а также части сгоревшей одежды. Эксперты рассказывают, как использовали образцы крови императора с рубашки, которая хранится в Эрмитаже, как вскрывали могилу Александра III. В общем, результаты исследований не оставляют никаких сомнений в подлинности царственных останков, говорят нам и подтверждают прежние выводы.



Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться







Главным отличием нового расследования можно считать то, что в нем активно и непосредственно участвует церковь. При этом в кадре не появляется ни одного официального представителя РПЦ, который бы это прокомментировал. Хотя отсылки к церкви мелькают на протяжении всего фильма. Создатели картины берут интервью у монашек, у священника, которые вспоминают отдаленные исторические события.



Еще один странный сюжет, к которому все время возвращается повествование, — это «воссоздание обстоятельств расстрела царской семьи». В следственном эксперименте почему-то участвуют учащиеся местной семинарии. Девочки в длинных платьях и платочках, а также хмурые юноши в скромных пиджачках изображают убийц и убиенных — для этого им раздают таблички с надписями «Александра Фёдоровна», «Юровский» и так далее. В комнате, которая, как рассказывает следователь Молодцова, полностью воссоздана по плану расстрельного подвала, расставляют подростков, одну группу напротив другой. По команде группа «убийц» поднимает фанерные пистолеты. В другом кадре они светят в «жертв» лазерными линейками, имитируя траектории пуль. Видимо, по замыслу создателей фильма, контраст между юным возрастом и невинным видом «актеров» должен подчеркнуть чудовищность преступления. Но невозможно назвать эту неловкую театральную постановку серьезным словом «следственный эксперимент». Тем более странно в нем выглядит генерал-майор юстиции Марина Молодцова, которая лично расставляет девочек и мальчиков по расстрельным местам.



Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Фото: скриншот из фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» / 1tv.ru Поделиться Поделиться







Весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором представят результаты расследования. «И, возможно, если церковь согласится с выводами экспертов и следователей и останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, состоится церемония обретения мощей…», — подытоживают авторы фильма. Может показаться, что фильм создан как раз для того, чтобы подготовить почву для этого события.

Автором сценария и руководителем проекта стал Александр Звягинцев — юрист, правовед, деятель органов прокуратуры, писатель и историк. Он лауреат премии «Золотой орел» за серию фильмов о Нюрнбергском процессе. Произвел фильм «Дело Романовых. Следствием установлено...» фонд национального кино «Патриот».

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»