FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Пони бродил по шоссе в Воейково, заставляя водителей жать на тормоза

Необычная встреча ждала автомобилистов посреди шоссе в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти. К счастью, для всех участников она прошла без последствий.

0
Печать

В поселке Воейково по проезжей части решил прогуляться пони, сообщают 28 января в Instagram «Дороги Ленобласти». Благо водители успели оттормозиться и все обошлось: «Пони удивлено прошёл по дороге и ушёл». Откуда он взялся, неизвестно. На территории Хирвости — Колтуши — Воейково есть конноспортивные клубы, но «сложно представить, что благородные копытные шастают по территории без присмотра», отмечают дорожники. Возможно, животное сбежало с частного участка.

Пони пугливы и особенно боятся звуков, и любая встреча с ними на дороге, где водители нередко любят погудеть, увидев любое живое препятствие, может быть опасна как для лошади, так и для машины и тех, кто в ней находится. «Очевидно, на Воейковском шоссе пора ставить знак «Дикие животные». Или рано ещё?» — шутят дорожники и напоминают, что диспетчерская служба «Ленавтодора» принимает заявки и по таким случаям. Ее телефон 8(812)251-42-84.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний