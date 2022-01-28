Пони бродил по шоссе в Воейково, заставляя водителей жать на тормоза

В поселке Воейково по проезжей части решил прогуляться пони, сообщают 28 января в Instagram «Дороги Ленобласти». Благо водители успели оттормозиться и все обошлось: «Пони удивлено прошёл по дороге и ушёл». Откуда он взялся, неизвестно. На территории Хирвости — Колтуши — Воейково есть конноспортивные клубы, но «сложно представить, что благородные копытные шастают по территории без присмотра», отмечают дорожники. Возможно, животное сбежало с частного участка.
Пони пугливы и особенно боятся звуков, и любая встреча с ними на дороге, где водители нередко любят погудеть, увидев любое живое препятствие, может быть опасна как для лошади, так и для машины и тех, кто в ней находится. «Очевидно, на Воейковском шоссе пора ставить знак «Дикие животные». Или рано ещё?» — шутят дорожники и напоминают, что диспетчерская служба «Ленавтодора» принимает заявки и по таким случаям. Ее телефон 8(812)251-42-84.