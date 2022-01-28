Пикап при обгоне задавил пешехода в Сланцах, еще один погиб под колесами «Жигулей» под Кингисеппом

За сутки, 27 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 537 ДТП, в которых пострадали 16 человек и погибли двое, сообщает 28 января пресс-служба Управления ГИБДД. Обе жертвы — пешеходы, попавшие под колеса встречных машин.



В семь часов утра в четверг у дома 47 по Сланцевскому шоссе в городе Сланцы 31-летний житель Ломоносовского района на своем Mitsubishi L200 пошел на обгон и на встречной полосе сбил 58-летнего мужчину, который шел во встречном направлении. В результате пешеход погиб на месте. Как стало известно «Фонтанке», водитель пикапа в 2021–2022 годах за нарушения ПДД привлекался дважды: за превышение скорости (ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ) и стоянку в неположенном месте (12.16 ч. 4 КоАП РФ). По факту ДТП ведется проверка.