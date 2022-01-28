Пикап при обгоне задавил пешехода в Сланцах, еще один погиб под колесами «Жигулей» под Кингисеппом

За сутки, 27 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 537 ДТП, в которых пострадали 16 человек и погибли двое, сообщает 28 января пресс-служба Управления ГИБДД. Обе жертвы — пешеходы, попавшие под колеса встречных машин.
В семь часов утра в четверг у дома 47 по Сланцевскому шоссе в городе Сланцы 31-летний житель Ломоносовского района на своем Mitsubishi L200 пошел на обгон и на встречной полосе сбил 58-летнего мужчину, который шел во встречном направлении. В результате пешеход погиб на месте. Как стало известно «Фонтанке», водитель пикапа в 2021–2022 годах за нарушения ПДД привлекался дважды: за превышение скорости (ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ) и стоянку в неположенном месте (12.16 ч. 4 КоАП РФ). По факту ДТП ведется проверка.
Второй наезд произошел вечером, в 22:35, на 1-м километре подъезда к Кингисеппу от трассы «Нарва». По данным «Фонтанки», 29-летний житель Кингисеппа на автомобиле ВАЗ-2105 сбил шедшую навстречу машине 39-летнюю женщину. От полученных травм та скончалась на месте. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Известно, что автомобилист с начала 2021 года привлекался за нарушения ПДД четыре раза: за езду без прав (12.7 ч. 1 КоАП РФ), неуплату штрафа (20.25 ч. 1 КоАП РФ) и дважды за отсутствие ОСАГО (ст. 12.37 ч. 2 КоАП РФ).
Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Ленобласти произошло 86 ДТП, в шести из которых пострадали люди. Травмы получили четверо взрослых и один ребенок. Двое погибли. В Петербурге зафиксировали 451 дорожную аварию, а пострадавшие были в семи из них. Травмы получили 11 человек, все — взрослые. Погибших не было.