Скромный «паровозик», каршеринг на крыше и встреча грузовиков на КАД «украсили» снежные дороги Петербурга

Теплый циклон «Мари» заснежил улицы Петербурга и принес охапку ДТП, обойдясь при этом без особых пробок. В утренний час пик 28 января максимальная загруженность дорог в городе составила всего 5 баллов — на 1 балл меньше, чем накануне.

Одна из самых крупных аварий, переросшая в главную пробку утра, произошла на КАД. На внутреннем кольце, перед вантовым мостом, сложились шаланда и самосвал, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось еще в 5:50. На 55-м километре внутреннего кольца столкнулись два грузовых автомобиля. Обошлось без пострадавших.