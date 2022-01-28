Скромный «паровозик», каршеринг на крыше и встреча грузовиков на КАД «украсили» снежные дороги Петербурга

Теплый циклон «Мари» заснежил улицы Петербурга и принес охапку ДТП, обойдясь при этом без особых пробок. В утренний час пик 28 января максимальная загруженность дорог в городе составила всего 5 баллов — на 1 балл меньше, чем накануне.
Одна из самых крупных аварий, переросшая в главную пробку утра, произошла на КАД. На внутреннем кольце, перед вантовым мостом, сложились шаланда и самосвал, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось еще в 5:50. На 55-м километре внутреннего кольца столкнулись два грузовых автомобиля. Обошлось без пострадавших.
Видео: Монте-Кристо Маркиз / YouTube
По данным «Яндекс.Пробок», в 9:38 затор на внутреннем кольце КАД составлял 11 километров и тянулся от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. На участке до сих пор 4-километровая пробка, начинающаяся от Мурманского шоссе. Сейчас на месте остается один грузовик, занимая вторую и третью полосы движения.
На печально известном крутом повороте с Комендантского проспекта на Парашютную улицу у завода «Ниссан» на дороге не удержался водитель каршеринга, пишет участник группы Максим. Автомобиль перевернулся на крышу поперек крайней левой полосы.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В Колпино, на Соборной улице, собрался «паровозик» из трех вагонов, скромно притулившись в крайнем правом ряду. Но, по словам местных жителей, проезду они всё равно мешают. «Одни со светофора налево, люди перестраиваются в правый ряд — а там эти раскорячились», — пишет в группе «Автолюбители Колпино» Алексей.
А вот на улице Летчика Пилютова столкнулись всего двое, зато с размахом — проезд оказался перегорожен. Другие водители были вынуждены объезжать по 2-й Комсомольской улице, отмечает Ольга в «ДТП и ЧП».
Самыми загруженными улицами утра в Петербурге стали Пискарёвский проспект в центр и проспект Славы — Народная улица к Московскому, там наблюдалось 8 баллов. На балл меньше было на участке проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр. Помимо КАД, наиболее крупные пробки собрались:
- на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 7,3 км от КАД до Якорной улицы;
- на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
- на Московском шоссе — 3,7 км от терминала АКМLogistics до 3-го Бадаевского проезда;
- на улице Руставели и Пискарёвском проспекте — 3,2 км от Северного проспекта до Пискарёвского путепровода.