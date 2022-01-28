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Аварии затормозили КАД. Затор растянулся почти на 10 километров

Снежное утро началось на КАД сразу с нескольких ДТП. Пробки в городе на пять баллов.

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По данным «Яндекса», утром 28 января на участке с 47-го по 56-й км внутреннего кольца КАД образовался гигантский затор. Всему виной сразу три дорожных аварии. Мурманское шоссе и Народная улица тоже «красные».

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Десятки ДТП произошли в Петербурге накануне из-за прихода снегопадов, они продолжатся и сегодня. Город оказался во власти теплого циклона «Мари». По словам главного специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, снег постепенно прекратится в субботу, но в воскресенье опять начнет валить.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

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Комментарии (2)

olegpoloma
В Питер пришёл снег! Спасайся кто может!!!
инкогнитто
Тот случай когда сидельный тягач на лысой летней резине?
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