Аварии затормозили КАД. Затор растянулся почти на 10 километров

По данным «Яндекса», утром 28 января на участке с 47-го по 56-й км внутреннего кольца КАД образовался гигантский затор. Всему виной сразу три дорожных аварии. Мурманское шоссе и Народная улица тоже «красные».
Десятки ДТП произошли в Петербурге накануне из-за прихода снегопадов, они продолжатся и сегодня. Город оказался во власти теплого циклона «Мари». По словам главного специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, снег постепенно прекратится в субботу, но в воскресенье опять начнет валить.