Германия может включить «Северный поток — 2» в антироссийские санкции при обострении ситуации на Украине

Глава МИД ФРГ заявил о готовности включить газопровод «Северный поток — 2» в санкционный список против России в случае военного конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала «Северный поток — 2» возможной частью санкций против России, — сообщает 27 января DW.
Канцлер Олаф Шольц также допустил включение проекта российского газопровода в список возможных ограничений, заметив, что немецкая сторона готова обсуждать все варианты.
Сегодня, 27 января, спикер госдепартамента США Нед Прайс заявил Reuters, что «Северный поток — 2» может попасть под санкции.
В январе газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России.