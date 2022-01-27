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Германия может включить «Северный поток — 2» в антироссийские санкции при обострении ситуации на Украине

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Глава МИД ФРГ заявил о готовности включить газопровод «Северный поток — 2» в санкционный список против России в случае военного конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала «Северный поток — 2» возможной частью санкций против России, — сообщает 27 января DW.

Канцлер Олаф Шольц также допустил включение проекта российского газопровода в список возможных ограничений, заметив, что немецкая сторона готова обсуждать все варианты.

Сегодня, 27 января, спикер госдепартамента США Нед Прайс заявил Reuters, что «Северный поток — 2» может попасть под санкции.

В январе газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России.

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Комментарии (21)

paha
Т.е. если начнутся военные действия, то Германия СП 2 не запустит, но будет требовать прокачку газа себе через территорию, на которой ведутся военные действия. Женщина...
Денеб
Включат, если надо..... Это вам не фрау Меркель.......
Borze
по мне так рецепт простой: нет запуска СП-2, нет тогда и намёков на транзит через Уркаину после окончания контракта дальше Молдавии . И то, если цыгане платить будут. Всем остальным через СП-1, тем более сухопутное продолжение уже готово для СП-2.
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