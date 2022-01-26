Большегруз выехал в лоб встречной «Дэу» под Петербургом. Водитель легковой не выжил

За минувшие сутки, 25 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 425 дорожных аварий, в том числе шесть ДТП с пострадавшими. В Гатчинском районе встреча легковой и грузовика закончилась трагедией.
В 8:04 25 января на 16-м километре автодороги Гатчина — Ополье столкнулись тягач Scania G400 с прицепом и Daewoo Gentra, сообщает 26 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Грузовик, следуя от поселка Большие Борницы в сторону Елизаветино, выехал на встречную полосу, по которой во встречном направлении ехала «Дэу». Водитель легковой от полученных травм скончался на месте.
За рулем «Скании» был 35-летний житель Сланцевского района, работающий водителем в компании по производству сухих бетонных смесей. «Дэу» управлял 62-летний житель Волосовского района. По факту ДТП проводится проверка.
Всего, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в Ленобласти за сутки произошло 90 ДТП, в двух из которых были пострадавшие. В них пострадали двое и один человек погиб. Все — совершеннолетние. В Петербурге за вторник произошло 335 ДТП, в том числе четыре с пострадавшими. Травмы в них получили четыре человека, детей среди них нет.