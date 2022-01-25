Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

После контакта с больным коронавирусом на изоляции придётся провести неделю, а не две, как было ранее. Сроки карантина сократили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости 25 января.



«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — уточнили в ведомстве.



Изменения коснутся и системы образования. В Петербурге классы, в которых выявили заболевших коронавирусом детей, будут находиться на дистанционном обучении не две недели, а одну.

