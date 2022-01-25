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Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

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После контакта с больным коронавирусом на изоляции придётся провести неделю, а не две, как было ранее. Сроки карантина сократили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости 25 января.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — уточнили в ведомстве.

Изменения коснутся и системы образования. В Петербурге классы, в которых выявили заболевших коронавирусом детей, будут находиться на дистанционном обучении не две недели, а одну.

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Комментарии (2)

Litl_m
Какой карантин для контактировавших? Уже давно проживающим совместно с заболевшим не открывают больничные.
hedgehog_
деньги заканчиваются? вот же странно.
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