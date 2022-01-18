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Из-за «омикрона» отменяют мероприятия в петербургских школах. Карантин теперь будет длиться одну неделю вместо двух

Классы, в которых выявили заболевших коронавирусом детей, будут находиться на дистанционном обучении не две недели, а одну.

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О сокращении карантинного периода объявила на совещании с директорами школ, детских садов и колледжей глава Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова 18 января.

Как рассказала «Фонтанке» проводившая совещание вице-губернатор Ирина Потехина, сейчас заболеваемость среди детей и учителей находится на низшей точке перед ожидаемым резким подъёмом, вызванным распространением «омикрона».

Третья четверть в городе началась с 85 заболевших педагогов и 400 детей, через неделю произошёл скачок. На больничный отправились около 300 учителей и больше 1100 детей.

«Вирус сейчас ведёт себя по-другому, он очень «быстрый». Когда инкубационный период был 5–8 дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас 2–3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года. Тогда мы очень строго выполняли все предписания, как в операционной, — отметила Ирина Потехина. — На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или всё-таки переживём «омикрон» также, как переживали все другие волны».

Так как инкубационный период уменьшился, в Роспотребнадзоре приняли решение о сокращении карантинного периода с двух недель до одной.

Ранее в Смольном заявили, что петербургские школы не будут полностью переводить на дистанционное обучение. Чтобы сохранить очные уроки, учреждениям придётся вернуться к строгому выполнению санитарных правил. Это значит, что даже после одного заболевшего ребёнка в классе, весь коллектив может быть отправлен на удалёнку.

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Комментарии (3)

267011328
наташка беги но вирус быстрей на то ведь он и вирус
polinmole
Только мало в каких школах это соблюдается. Знатно, видно, Потехина директоров школ запугала. У нас, например, ни разу карантин не объявляли, хотя бывало всего 10 человек из класса (24 чел) ходили. Детям ставят ОРВИ и тестов не делают. Конкретно сегодня двух девочек из класса отпустили домой с температурой 37,5. Причём они ещё целый урок сидели в классе с остальными. Вот и посмотрим...
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