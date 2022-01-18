Из-за «омикрона» отменяют мероприятия в петербургских школах. Карантин теперь будет длиться одну неделю вместо двух

Третья четверть в городе началась с 85 заболевших педагогов и 400 детей, через неделю произошёл скачок. На больничный отправились около 300 учителей и больше 1100 детей .

«Вирус сейчас ведёт себя по-другому, он очень «быстрый». Когда инкубационный период был 5–8 дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас 2–3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года. Тогда мы очень строго выполняли все предписания, как в операционной, — отметила Ирина Потехина. — На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлёт заболеваемости или всё-таки переживём «омикрон» также, как переживали все другие волны».

Так как инкубационный период уменьшился, в Роспотребнадзоре приняли решение о сокращении карантинного периода с двух недель до одной.

Ранее в Смольном заявили, что петербургские школы не будут полностью переводить на дистанционное обучение. Чтобы сохранить очные уроки, учреждениям придётся вернуться к строгому выполнению санитарных правил. Это значит, что даже после одного заболевшего ребёнка в классе, весь коллектив может быть отправлен на удалёнку.