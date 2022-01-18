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«Дистанционный формат может «накрыть» школы». Ирина Потехина назвала условия сохранения очных уроков в Петербурге

Школы Петербурга не будут переводить полностью на дистанционное обучение. Спастись от «омикрона» поможет чёткое соблюдение эпидемической дисциплины. Об этом на своей страничке во «ВКонтакте» заявила вице-губернатор Ирина Потехина 18 января.

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«Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения», — отметила она.

По данным Смольного, сегодня болеют меньше 300 школьных педагогов и 1 120 детей. Рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза.

Ирина Потехина назвала условия, соблюдение которых поможет сохранить очные уроки в школах:

«Во-первых, нам придётся строго выполнять все санитарные правила, которые никто не отменял — но о которых мы понемногу стали забывать. Приходить в школу по смещённому расписанию. Использовать разные входы. По очереди ходить классами на обед.

Во-вторых, помнить о том, что «омикрон» ведёт себя иначе, чем предыдущие штаммы. Его заразность намного выше, а инкубационный период — короче. Поэтому если в семье кто-то заболел — ребёнка тоже лучше в школу не отправлять. За сутки-двое внешне здоровый ребёнок может заразить целый класс.

В-третьих, надо оставлять ребёнка дома, даже если у него нет температуры, а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять «омикрон».

Ну и в-четвёртых, свести к минимуму все лишние контакты — как мы делали это во время первой волны. Чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости».

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Комментарии (9)

footballer13
Так педагоги все поголовно привитые, что ж они болеют-то?
TemaSPB999
Толку от вакцины, если один хрен заболеваешь... Я и ещё несколько близких мне людей заболели, будучи привитыми спутником v менее полугода назад. Вот сидим теперь кукуем дома, кто легче, кто тяжелее. И в масках все ходили и руки обрабатывали и мыли. А заболел человек, который сверх нормы следил за этим ну и по цепочке до меня дошло дома.
alexadmin
А если ребенок заболел, можно я не пойду на работу?
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