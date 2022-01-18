«Дистанционный формат может «накрыть» школы». Ирина Потехина назвала условия сохранения очных уроков в Петербурге

По данным Смольного, сегодня болеют меньше 300 школьных педагогов и 1 120 детей . Рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза.

«Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения», — отметила она.

«Во-первых, нам придётся строго выполнять все санитарные правила, которые никто не отменял — но о которых мы понемногу стали забывать. Приходить в школу по смещённому расписанию. Использовать разные входы. По очереди ходить классами на обед.



Во-вторых, помнить о том, что «омикрон» ведёт себя иначе, чем предыдущие штаммы. Его заразность намного выше, а инкубационный период — короче. Поэтому если в семье кто-то заболел — ребёнка тоже лучше в школу не отправлять. За сутки-двое внешне здоровый ребёнок может заразить целый класс.

В-третьих, надо оставлять ребёнка дома, даже если у него нет температуры, а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять «омикрон».

Ну и в-четвёртых, свести к минимуму все лишние контакты — как мы делали это во время первой волны. Чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости».