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Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

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«Очередь в среднем 40 секунд». Как в ковидной службе «122» реальность расходится с планом

Петербуржцы уже несколько дней жалуются, что не могут дозвониться до службы «122», которая собирает сообщения от заболевших коронавирусом. «Фонтанка» выяснила, сколько там работают операторов и как часто им звонят, сколько по времени должна длиться очередь и вызов, а также кто и за какую сумму ведает всем этим хозяйством и кто за нее в ответе.

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автор фото Наталья Макарова/Коммерсантъ
автор фото Наталья Макарова/Коммерсантъ
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Жители Петербурга уже несколько дней жалуются на службу «122», где принимают звонки по вопросам, связанным с коронавирусом. Региональная система, как заявил вице-губернатор Станислав Казарин, накануне была максимально перегружена звонками с вызовами врача. Пиковая нагрузка, по его словам, была с 8 до 10 часов утра. Как уточнили «Фонтанке» в городском комитете по информатизации и связи, за это время вчера поступило 45 тысяч вызовов, и почти 90% из них были отработаны роботом Викторией. Всего накануне было около 170 тысяч звонков, это в три раза больше, чем в прошлый понедельник — 54 тысячи. Это, как уточнил Казарин, привело к кратковременным техническим сбоям в работе службы. Среди причин чиновник указывал на распространение нового штамма коронавируса. Вице-губернатор пообещал, что количество операторов будет увеличено, а цифровые каналы связи — расширены, чтобы сократить время ожидания.

Уже сегодня, как убедился корреспондент «Фонтанки», от момента звонка до того, как берет трубку оператор, в среднем проходит 2,5 минуты, на протяжении двух из которых голосовой помощник перечисляет услуги и предлагает заполнить заявку, к примеру, на вызов врача на дом. В настоящий момент, как уточнили «Фонтанке» в КИС, в работе службы задействовано 400 сотрудников.

«Готовясь к новой волне заболеваемости, мы расширили возможности службы по вызову врача на дом. Заявки у нас принимает робот Виктория, и возможности приема одномоментно на данный момент увеличены до 2500 вызовов, при необходимости будем расширять ещё», — заявили там.

В комитете напомнили, что обратиться в региональную систему можно круглосуточно, и призвали жителей не откладывать обращение на пиковые часы. Заявка попадает в поликлинику автоматически, и когда она будет взята в учреждении в работу, на мобильный телефон (если обращение поступило с него) придет соответствующее СМС-сообщение.

«При обслуживании поступающих вызовов мы ориентируемся на федеральные нормативные документы и выводим на линию до 300 операторов одномоментно, привлекая для этого ресурсы подрядной организации», — добавили в комитете.

Контракт на обслуживание региональной системы до февраля 2023 года был заключен в конце ноября прошлого года. Стоимость — 138,8 млн рублей. Заказчиком выступает СПб ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного», подведомственное комитету по информатизации и связи. Согласно протоколу рассмотрения заявки, на него претендовала лишь одна компания — ПАО «МТС». Там на вопрос «Фонтанки» о числе задействованных операторов ответили, что их количество зависит от нагрузки на кол-центр. «С ростом числа обращений мы увеличиваем число дополнительных операторов на линии», — сказали в компании.

Одна входящая минута обслуживания линии, согласно техническому заданию, оценивается в 12,44 рубля, исходящая чуть дороже — 17,91 рубля. Именно столько получает «МТС», когда вы звоните в службу «122».

А вот объем звонков, как указано, определить невозможно, потому что нельзя точно сказать, сколько человеку потребуется времени, чтобы оставить заявку через робота или дождаться ответа диспетчера и получить у него консультацию по телефону. Но, несмотря на это, установлен лимит — вызов не должен длиться дольше 5 минут, а количество вызовов, не отвеченных оператором, не превышать 10% от общего числа звонков за месяц. Власти должны быть подключены к системе, чтобы контролировать очередь на линии и отслеживать время ожидания. А оно, согласно условиям, в среднем не должно превышать 40 секунд, максимальное время ожидания ответа оператора — не более 4 минут.

Если переводить цифры из контракта в минуты, выходит, что финансирование обеспечено примерно на 11 миллионов входящих минут. Отталкиваясь от норматива — не менее чем на 2,2 миллиона вызовов.

Сотрудники кол-центра должны обрабатывать заявки и консультировать обратившихся по определенному сценарию. Его заказчик согласовывает с властями, в том числе и по тем ситуациям, когда человеку нужен врач на дом при симптомах ковида. Но это не жесткий сценарий, в нем могут меняться алгоритмы и тематики, и в целом он может корректироваться в процессе. Но предложения по нему исполнитель может отправлять властям не чаще двух раз в день.

Региональная система и ее операторы должны собрать первичную информацию от человека сами и не переключать его на поликлинику или куда-либо еще, — только при необходимости и не более 10% от общего количества обращений за месяц. Оператор может сам совершать исходящие вызовы, в сутки от 600 до 1500 и не менее 10 раз за час. Если входящие звонки принимаются круглосуточно, что исполнитель обязан технически обеспечивать, то исходящие осуществляются только с 8 до 22 часов.

Оператор должен четко говорить на русском и английском языках, а также уметь грамотно на них писать. После звонка сотрудник кол-центра заполняет форму, в которой описывает, с чем было связано обращение, и оставляет свой комментарий по нему. В конце разговора можно оценить работу оператора. Всего, согласно контракту, на них допускается три жалобы за месяц.

Докладывать о проделанной работе перед властями надо ежедневно. До 9 часов утра исполнитель должен отправлять подробный отчет обо всех поступивших звонках за предыдущий день и дополнительно представлять данные каждый месяц.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

автор фото Наталья Макарова/Коммерсантъ
автор фото Наталья Макарова/Коммерсантъ

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Комментарии (11)

ВладиславA.
Номер 122 теперь единый телефонный номер вызова врача на дом. Оказывается, кроме КОВИДа люди могут болеть и другими болезнями. Вызвать врача теперь проблема. Вчера ребёнку смогли вызвать врача, только после жалобы, через Госуслуги. Номер просто был заблокирован. НЕ ДАЙ ВАМ БОГ, ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Тем более, когда эти перемены осуществляют наши чиновники для «улучшения нашей жизни».
Lifeislife
Больше паники: температура 37 и сопли - срочно к врачу, чтобы все 146 млн сидели на больняках.
Где алгоритм действий для населения? Где список вопросов, на которые человек должен себе ответить, прежде чем вызывать врача, прежде чем паниковать? Перечень симптомов, требующих неотложной помощи?
Орали из каждого утюга: при первых признаках недомогания обращайтесь к врачу?? Доигрались, люди пукнуть боятся - сразу 122 звонят. Дурдом «Ромашка»
Zlato_Serebro
- Говорит робот Виктория, если у вас инфаркт, нажмите "1", если инсульт, нажмите "2", если эпилептический припадок - "3" или дождитесь оператора ритуальных услуг. :)
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