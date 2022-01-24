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«Распространение нового штамма вносит коррективы». Петербуржцы не могут дозвониться до службы 122

Петербуржцы утром 24 января пожаловались на невозможность дозвониться по номеру 122, который принимает звонки по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» во вторник сообщили читатели.

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«В городе опять не работает региональная система вызова врача. 122 глухо висит», — рассказал Павел.

«А ваши сотрудники сегодня смогли вызвать врача через 122? Попробуйте, это увлекательный квест, телефоны КИСа при этом молчат, Комздрав ни за что не отвечает», — возмутилась другая читательница.

«Дозваниваемся уже 3 часа», — сообщила около 15:30 одна из сотрудниц «Фонтанки».

Вице-губернатор Станислав Казарин прокомментировал ситуацию на своей странице «ВКонтакте». «Распространение нового штамма коронавируса вносит коррективы в нашу работу. Сегодня утром служба 122 была максимально перегружена звонками с вызовами врача», — написал он.

Пик нагрузки пришелся на начало рабочего дня — 8–10 часов утра. Это привело к кратковременным техническим сбоям в работе службы.

«В настоящее время мы увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи — время ожидания ответа сократилось», — объявил вице-губернатор.

Он призвал петербуржцев, которые чувствуют недомогание, не ждать начала рабочего дня, а звонить в любое время — и ночью, и в выходные. Служба работает круглосуточно в режиме 24/7.

Напомним, в России за последние сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса. Из них 8 413 — в Петербурге.

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Комментарии (19)

266332656
Вот как-то даже сомнений не было в том что так и будет, ибо чтобы не творить ерунду, надо уметь просчитать, а как реально будет что-то работать быть реально жителем города, а не летать высоко в облаках и считать, что всё остальные так же без проблем сядут в такси и поедут в платную поликлинику. Сама пользовалась услугами платников, но за последние года они так подняли цены, что идти уже не хочется. Особенно если свои болячки знаешь не хуже их.
mikaile1977
Везде развал системы
olla
Это пипец, что устроили! 107 поликлиника - очередь человек 25 на улице! Сама ПК почти пустая - этажи пустые, кроме первого, т.к. отменили все плановые приемы!) Но людей с орви почему-то не пустили в освободившиеся кабинеты, а принимают в малюсеньком помещении, куда не помещается и 15 человек! 2 кабинетика и кабинет с ПЦР. Люди стоят на улице по 1,5 часа - кашляющие, с насморком, хорошо , если с пневмонией после такого не слягут! Почему не организовать прием больных на 2 и 3 этажах ПК?! Но они будут говорить, что заботятся о здоровье населения...
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