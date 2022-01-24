«Распространение нового штамма вносит коррективы». Петербуржцы не могут дозвониться до службы 122

«В городе опять не работает региональная система вызова врача. 122 глухо висит», — рассказал Павел.
«А ваши сотрудники сегодня смогли вызвать врача через 122? Попробуйте, это увлекательный квест, телефоны КИСа при этом молчат, Комздрав ни за что не отвечает», — возмутилась другая читательница.
«Дозваниваемся уже 3 часа», — сообщила около 15:30 одна из сотрудниц «Фонтанки».
Вице-губернатор Станислав Казарин прокомментировал ситуацию на своей странице «ВКонтакте». «Распространение нового штамма коронавируса вносит коррективы в нашу работу. Сегодня утром служба 122 была максимально перегружена звонками с вызовами врача», — написал он.
Пик нагрузки пришелся на начало рабочего дня — 8–10 часов утра. Это привело к кратковременным техническим сбоям в работе службы.
«В настоящее время мы увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи — время ожидания ответа сократилось», — объявил вице-губернатор.
Он призвал петербуржцев, которые чувствуют недомогание, не ждать начала рабочего дня, а звонить в любое время — и ночью, и в выходные. Служба работает круглосуточно в режиме 24/7.
Напомним, в России за последние сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса. Из них 8 413 — в Петербурге.