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Поликлиникам в Петербурге не хватает 2 000 человек, чтобы справиться с «омикроном»

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Потребность в кадрах в петербургских поликлиниках составляет более двух тысяч человек. Нужны волонтеры и медики, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

«В начале недели мы направили в адрес наших медицинских вузов обращение с просьбой направить к нам на работу в поликлиники ординаторов, студентов старших курсов. Потребность, которая заявлена нашими поликлиниками, превышает 2 000 физических лиц», — рассказал Лисовец 21 января на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, Лисовец обратился к волонтерским организациям, которые могли бы помочь с доставкой врачей на вызовы.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники. По мнению комздрава, это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.

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Комментарии (3)

260965961
В поликлиниках со времён Советов врачей не наблюдается. Сплошная советская интеллигенция(((
265027801
Так верните, которых уволили и сократили. Из за нежелания привиться. Делов то.
Москва 2041
Ну судя по всему реализуется секретный план заразить всех ослабленным и неопасным (для жизни) для 95 % населения вирусом. Не хотите вакцинироваться - придется переболеть, решила власть. В принципе, так делали в Швеции и ничего, норм.
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