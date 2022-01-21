Поликлиникам в Петербурге не хватает 2 000 человек, чтобы справиться с «омикроном»

Потребность в кадрах в петербургских поликлиниках составляет более двух тысяч человек. Нужны волонтеры и медики, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.
«В начале недели мы направили в адрес наших медицинских вузов обращение с просьбой направить к нам на работу в поликлиники ординаторов, студентов старших курсов. Потребность, которая заявлена нашими поликлиниками, превышает 2 000 физических лиц», — рассказал Лисовец 21 января на пресс-конференции в ТАСС.
Кроме того, Лисовец обратился к волонтерским организациям, которые могли бы помочь с доставкой врачей на вызовы.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге легкие больные с COVID-19 должны будут самостоятельно дойти в поликлиники. По мнению комздрава, это позволит не ждать прихода врача из поликлиники и не тратить время медика, который сможет посвятить его более тяжелым пациентам.