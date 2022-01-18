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«Всё работает, всё кипит». Министр культуры Любимова на встрече с Путиным рассказала о судьбе «Ленфильма»

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Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с министром культуры Ольгой Любимовой обсудил судьбу киностудии «Ленфильм», штаб-квартира которой находится в Петербурге. Глава ведомства поделилась планами развития студии и затронула тему долговых обязательств.

«У нас поддержаны три новых фильма, у нас «золотая коллекция» вернулась, что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино. <...> Все работает, все кипит», — рассказала Любимова 18 января.

По словам министра, у киностудии появились средства для ее ремонта. Кроме того, вплоть до конца года павильоны полностью сданы в аренду. Российские продюсеры ждут своей очереди и «просят повлиять» на ее ускорение.

«Фонтанка» писала, что студия получила исключительную лицензию на право показа на телеканалах России фильмов «Золотой коллекции». Все доходы будут делиться в пропорции 50 на 50 между «Ленфильмом» и Госфильмофондом.

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Комментарии (3)

Денеб
Всё хорошо, прекрасная маркиза..... (С)
ДуремарСПб.
Не весь ещё Ленфильм продали?
Джеко
Горшок у нее кипит. Отчиталась!
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