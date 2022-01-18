«Всё работает, всё кипит». Министр культуры Любимова на встрече с Путиным рассказала о судьбе «Ленфильма»

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с министром культуры Ольгой Любимовой обсудил судьбу киностудии «Ленфильм», штаб-квартира которой находится в Петербурге. Глава ведомства поделилась планами развития студии и затронула тему долговых обязательств.



«У нас поддержаны три новых фильма, у нас «золотая коллекция» вернулась, что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино. <...> Все работает, все кипит», — рассказала Любимова 18 января.

