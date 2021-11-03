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«Ленфильм» начнет получать доходы от показов своей «Золотой коллекции» на телевидении

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«Ленфильм» получил исключительную лицензию на право показа на телеканалах, включая кабельные, фильмов «Золотой коллекции» на территории России и остальных стран мира. Договор действует до 2043 года. Об этом 3 ноября сообщили на киностудии.

«Киностудия планирует доходы от прав на использование «Золотой коллекции» направить на проекты своей лаборатории «Ленфильм-дебют». Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее», — прокомментировал заключение договора между Госфильмофондом России и «Ленфильмом» генеральный директор студии Федор Щербаков.

Ранее, в 2018 году, «Ленфильму» передали права на показ фильмов «Золотой коллекции» по интернету и на публичный показ во всех странах мира и на всех языках.

В соответствии с ранее принятым решением, о котором писала «Фонтанка», киностудия будет получать половину доходов от показов старых картин на ТВ — вторая половина уйдет Госфильмофонду.

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Комментарии (1)

f0nk
Боюсь, что коллекция Ленфильма интересна только коллекционерам.
Остальные предпочли бы смотреть что-то другое.
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