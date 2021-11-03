«Ленфильм» начнет получать доходы от показов своей «Золотой коллекции» на телевидении

«Ленфильм» получил исключительную лицензию на право показа на телеканалах, включая кабельные, фильмов «Золотой коллекции» на территории России и остальных стран мира. Договор действует до 2043 года. Об этом 3 ноября сообщили на киностудии.



«Киностудия планирует доходы от прав на использование «Золотой коллекции» направить на проекты своей лаборатории «Ленфильм-дебют». Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее», — прокомментировал заключение договора между Госфильмофондом России и «Ленфильмом» генеральный директор студии Федор Щербаков.

