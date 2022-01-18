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Цена нефти Brent превысила $87 впервые за семь лет

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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года превысила $87 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 18 января.

По данным на 7:20 мск, стоимость мартовского фьючерса на североморское топливо торгуется на уровне $87,3 за баррель.

Агентство Bloomberg связывает подорожание нефти с обострением ситуации на Ближнем Востоке и снижением опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос. Так, одним из факторов для роста цен стала атака беспилотников в Абу-Даби (ОАЭ), в результате которой произошел взрыв, повредивший нефтяные танкеры. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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Комментарии (6)

veteran78
На выборах в марте 18го мы поддержали эти цены на бензин и доллар. А так же проголосовали за нынешние цены на продукты. Короче сказали "да ! " всему сегодняшнему.
chip1
Бензин дорожает при любой цене на нефть, а вместе с бензином дорожает все остальное, рубль стабильно дешевеет, труд обесценивается, так и живем, Путина славим, Байдена ругаем, над хохлами ржем!
264653831
надо переводить автомобиль на заправку валежником пока в Лен области он бесплатно.
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