Цена нефти Brent превысила $87 впервые за семь лет

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года превысила $87 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 18 января.



По данным на 7:20 мск, стоимость мартовского фьючерса на североморское топливо торгуется на уровне $87,3 за баррель.



Агентство Bloomberg связывает подорожание нефти с обострением ситуации на Ближнем Востоке и снижением опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос. Так, одним из факторов для роста цен стала атака беспилотников в Абу-Даби (ОАЭ), в результате которой произошел взрыв, повредивший нефтяные танкеры. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

