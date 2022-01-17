В Петербурге скончалась праведник народов мира, спасшая от гибели еврейскую семью во время Холокоста

В Петербурге на 100-м году жизни скончалась праведник народов мира Тамара Романова, во время Холокоста спасшая от гибели еврейскую семью. Об этом «Фонтанке» рассказали 17 января в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

«По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день Недели памяти жертв Холокоста. Праведники народов мира — доказательство существования Бога на земле. Рискуя собой и своей семьей, они спасли народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту. Мы выражаем соболезнования семье дочери Тамары Григорьевны, ее внукам, всем ее близким. Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь. Светлая память!» — рассказал президент РЕК Юрий Каннер.

Во время оккупации Житомира нацистами Тамара Григорьевна с мамой и сестрой укрывала у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению. Потом семья отдала спасенным свои документы, чтобы те могли покинуть город. За это израильский институт памяти «Яд Вашем» присудил Тамаре Григорьевне в 1998 году почетное звание праведника народов мира.



«Много позже, когда Клара прислала мне из Израиля анкету на звание Праведницы Яд Вашем, мне стало страшно. Не могла я получить награду за то, что видела, как убивают других людей. Два года не могла себя заставить пойти в консульство Израиля и отдать заполненную анкету. Мне за это время было стыдно», — говорила Романова.



По всему миру насчитывалось более 250 праведников народов мира, чьи имена были связаны с Россией, а сейчас в стране их осталось всего двое. Это звание присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы рискуя жизнью.

