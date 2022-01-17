Объявлен кастинг в сериал по вселенной Гарри Поттера. Главные роли сыграют трансгендерные актеры

По информации издания, создателем сериала выступит продюсер TikTok Меган Макелли. Ее команда создала собственный сценарий, где уделила внимание второстепенным сюжетным линиям. Главным героем будущего сериала будет не Гарри Поттер. Скорее всего, в нем пойдет речь о молодости его родителей.

В сериал, который планируют снять на основе книг о Гарри Поттере, объявили кастинг актеров. Об этом 16 января рассказало издание Daily Mail . Продюсеры приглашают на главные роли трансгендерных и небинарных актеров.

Согласно требованиям кастинга, с которыми ознакомились в Daily Mail, одну из главных ролей отца Гарри Джеймса Поттера отдадут актеру «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения». К матери мальчика со шрамом предъявляют другие требования: Лили Эванс, должна сыграть «гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина». Это же касается и Питера Петигрю, того самого персонажа, что в книге Роулинг предал родителей Гарри и много лет прожил в образе крысы Рона. На его роль также приглашают транс-мужчин.



Сириуса Блэка, которого в фильме играл Гэри Олдман, должен сыграть небелый актер и необязательно мужчина.



Издание, разместившее новость, отмечает, что не имеет информации о том, что у продюсеров предполагаемого сериала есть какие-либо права на использование известных образов. Джоан Роулинг, предполагают в Daily Mail, не давала продюсерам разрешения на использование ее персонажей.

