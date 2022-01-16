В Ленобласти неделя начнётся с сильного снега и метели

О неблагоприятных метеорологических условиях предупреждает ГУ МЧС по Ленинградской области.



Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 16 января, в ночь на понедельник на востоке региона местами ожидаются сильный снег и слабая метель, на западе — налипание мокрого снега.



Во вторник, 18 января, к снегу прибавится сильный ветер в прибрежных районах — местами порывы до 15 м/с. В среду, 19 января, в прогнозе тоже снег и мокрый снег. Все эти дни на дорогах будет сохраняться гололедица.



Сложности будут не только в Петербурге и Ленобласти. «Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой. Воскресная передышка в атмосфере будет недолгой, и уже с утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров», — обещает центр «Фобос».

