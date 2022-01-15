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«Взбесите коменданта — вам будет плохо». Следствие считает взятки администрации общежития Военмеха

Новые уголовные дела возбуждены в отношении коменданта общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех». Следствие изучает переводы на его карту.

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Как стало известно «Фонтанке» 15 января, двумя днями ранее было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Фигурантом стал 65-летний комендант общежития Военмеха на Измайловском проспекте Борис Дзаги. «Фонтанка» сообщала о визите в общежитие силовиков.

По версии следствия, Дзаги в течение трёх лет помогал с заселением в комнаты. Выявлено два эпизода. Общая сумма переведённых на карту коменданта средств достигла 473 тысяч рублей.

В отношении сотрудника Военмеха было возбуждено другое дело о взяточничестве в сентябре прошлого года. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Комендант, мужик он реально хороший, помогает, если обратиться, но нужно знать подход, если будет свинарник в комнате — вам будет плохо. Если курите в неположенных местах — вам будет плохо. Взбесите или расстроите коменданта — вам будет плохо», — пишут студенты в социальных сетях.

В мае прошлого года арестовали проректора Военмеха Марата Гогуадзе, его заподозрили в выписке фейковых премий сотрудникам. Также уголовное дело возбуждено в отношении проректора Виталия Игнатенко. По версии следствия, он воспользовался своими полномочиями вопреки интересам службы во время строительства нового корпуса на 1-й Красноармейской улице и подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ на 96 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

kоt-obormot
ОПГ "ВоенМех" - какое-то;
инкогнитто
Гогадзе, марадзе, дзаге - каааак в БАЛТИЙСКОМ Государственном?
266456205
Эти университеты все нужно бы протрясти на предмет коррупции. Работы - непочатый край. В Педиатрическом, например, некий частный фонд "Здоровые дети - будующие страны" и ООО "НБУ бюро" каждый организуют конгрессы с одноименным названием. Руководитель этого фонда - проректор по экономике и финансов в том же университете Березкина, юр.адрес этого фонда у неё в квартире. Сколько, интересно, она переводит каждый год государственных средств за организацию конгресса в свой фонд? Университет сам не может организовывать этот конгресс? Все учредители этих предприятий - работники администрации того же университета. Информация в открытом доступе. Вся схема всем ясна. Наглости просто нет границ
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