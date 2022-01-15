«Взбесите коменданта — вам будет плохо». Следствие считает взятки администрации общежития Военмеха

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, двумя днями ранее было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Фигурантом стал 65-летний комендант общежития Военмеха на Измайловском проспекте Борис Дзаги. «Фонтанка» сообщала о визите в общежитие силовиков.
По версии следствия, Дзаги в течение трёх лет помогал с заселением в комнаты. Выявлено два эпизода. Общая сумма переведённых на карту коменданта средств достигла 473 тысяч рублей.
В отношении сотрудника Военмеха было возбуждено другое дело о взяточничестве в сентябре прошлого года. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Комендант, мужик он реально хороший, помогает, если обратиться, но нужно знать подход, если будет свинарник в комнате — вам будет плохо. Если курите в неположенных местах — вам будет плохо. Взбесите или расстроите коменданта — вам будет плохо», — пишут студенты в социальных сетях.
В мае прошлого года арестовали проректора Военмеха Марата Гогуадзе, его заподозрили в выписке фейковых премий сотрудникам. Также уголовное дело возбуждено в отношении проректора Виталия Игнатенко. По версии следствия, он воспользовался своими полномочиями вопреки интересам службы во время строительства нового корпуса на 1-й Красноармейской улице и подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ на 96 млн рублей.