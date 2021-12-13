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Доброе утро сказал жителям общежития Военмеха полицейский десант

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Взятка» по материалам о коррупционных отношениях между жильцами общежития Военмеха на Измайловском проспекте и предположительно администрацией учреждения.

Как стало известно «Фонтанке», утром 13 декабря сотрудники петербургского СК совместно с работниками ГУ МВД пришли в общежитие еще до того, как там стали просыпаться жильцы.

По словам очевидцев, несколько дверей вынесли с петель, чтобы взять врасплох возможных фигурантов.

Всего ведомство увезло на разговоры о взятках, их регулярности и объемах порядка пяти человек.

СК, Военмех и администрация общежития вуза от комментариев отказались.

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Комментарии (3)

simak
Видели бы вы те двери в общагах военмеха. Многие просто на гвоздь закрываются и держатся на честном слове. Представляю себе как это выглядело, с учётом того что в комнатах там по две кровати и между ними на полу ещё кто-нибудь спит. И тут его сверху дверью.. Разговоров теперь общежитию на месяц.
Cashmare
как будто в других общагах живут исключительно студни и преподы, ага ))
AlBerkut
Это 'полууволенные' экономические пилицайчики решили бурную деятельность имитировать?
Что там, коменда (комендант общаги) пускал(а) кого пожить в пустующих комнатах?
Офигеть преступников словили, таких без маски-шоу под утро, пока не проснусь, точно никак не взять, инфа 146%
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