Доброе утро сказал жителям общежития Военмеха полицейский десант

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Взятка» по материалам о коррупционных отношениях между жильцами общежития Военмеха на Измайловском проспекте и предположительно администрацией учреждения.



Как стало известно «Фонтанке», утром 13 декабря сотрудники петербургского СК совместно с работниками ГУ МВД пришли в общежитие еще до того, как там стали просыпаться жильцы.



По словам очевидцев, несколько дверей вынесли с петель, чтобы взять врасплох возможных фигурантов.



Всего ведомство увезло на разговоры о взятках, их регулярности и объемах порядка пяти человек.

