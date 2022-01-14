Помогите Никите сделать последний шаг на пути к здоровью

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Никита Гиря, 14 лет. Миелодиспластический синдром, железодефицитная анемия I ст. Необходимо оплатить активацию донора и доставку биоматериала в Россию. Стоимость 1 986 050 руб. Не хватает 1 113 104 руб. Никита Гиря — обычный российский парень с очень редким, смертельно опасным диагнозом. Ему 14 лет и большую часть жизни болезнь никак не давала о себе знать. Мальчик ходил в театральную студию, серьезно занимался греко-римской борьбой, у него была насыщенная здоровая жизнь. Но 2 года назад на рутинном обследовании для спортшколы анализ крови показал критически низкий уровень гемоглобина. С этого дня жизнь Никиты стала совсем другой.



Мальчику прописали препараты железа, уколы витамина B12 и фолиевой кислоты, но они не помогали. Врачи предполагали страшные диагнозы: апластическая анемия, миелодиспластический синдром и даже смертельный лейкоз. В апреле 2021 года Никиту госпитализировали на обследование в отделение онкологии и гематологии Детской краевой больницы Краснодара.

«Нам провели биопсию костного мозга — лейкоз не подтвердился. Радовались как дети. Но апластическая анемия и миелодиспластический синдром так и оставались под вопросом. Показатели лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов были низкими. Обследовали весь организм — изменений в органах не выявили. Мы ещё дважды прошли обследование в Детской краевой больнице, прежде чем Никите подтвердили диагноз — миелодиспластический синдром, а лечащий врач впервые сообщила, что нам понадобится пересадка костного мозга», — вспоминает мама Никиты.

Миелодиспластический синдром (МДС) — заболевание системы кроветворения, при котором нарушается процесс созревания (взросления) и функционирование кроветворных клеток костного мозга. Это очень редкий недуг. На 100 000 человек всего 2–3 случая заболевания. МДС сопровождается повышенным риском развития острого лейкоза, что делает его особенно опасным.



Единственный способ лечения — трансплантация костного мозга. Провести сложнейшую процедуру готовы российские медики. Можно сказать, что это редкий случай, зачастую при таких заболеваниях рекомендуют обращаться к зарубежным специалистам. Кроме того, операцию проведут бесплатно. Главное было — найти подходящего донора. И здесь возникла большая проблема. Ни родители, ни брат стать донорами не могут из-за слишком низкой совместимости. В национальных регистрах также не было подходящих кандидатов. Российские специалисты отправили запросы в иностранные регистры доноров. «Генетический близнец» Никиты нашёлся в Германии.

Поиск донора был бесплатным, но все анализы, забор донорских клеток и их транспортировка стоят очень дорого — 1 986 050 рублей. Мама Никиты работает в детском саду, а папа — военнослужащий. У семьи нет таких средств. Кроме того, финансовую стабильность семьи сильно подкосила болезнь сына. Без помощи Никиту будет не спасти.

Помогает семье в сборе средств петербургский благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрано больше 43% от нужной суммы.

