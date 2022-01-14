Скончалась названая внучка Ахматовой искусствовед Анна Каминская

В Петербурге на 83-м году жизни скончалась искусствовед Анна Каминская — внучка историка искусств Николая Пунина, третьего мужа поэтессы Анны Ахматовой. Об этом 14 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе музея Ахматовой в Фонтанном доме.



Уточняется, что Каминская продолжительное время болела.



Анна Генриховна Каминская родилась в 1939 году. Ее детство прошло в знаменитом Фонтанном доме, а в студенческие годы она начала работать в Эрмитаже. Вместе с Ахматовой Каминская прожила четверть века, в том числе в квартире на улице Ленина. Каминская стала историком искусств, помогала в открытии Меншиковского дворца, преподавала в Училище Штиглица.