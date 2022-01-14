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Скончалась названая внучка Ахматовой искусствовед Анна Каминская

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В Петербурге на 83-м году жизни скончалась искусствовед Анна Каминская — внучка историка искусств Николая Пунина, третьего мужа поэтессы Анны Ахматовой. Об этом 14 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе музея Ахматовой в Фонтанном доме.

Уточняется, что Каминская продолжительное время болела.

Анна Генриховна Каминская родилась в 1939 году. Ее детство прошло в знаменитом Фонтанном доме, а в студенческие годы она начала работать в Эрмитаже. Вместе с Ахматовой Каминская прожила четверть века, в том числе в квартире на улице Ленина. Каминская стала историком искусств, помогала в открытии Меншиковского дворца, преподавала в Училище Штиглица.

Как отмечала Каминская в интервью «Собаке.ру» от 2018 года, ее сыновья тоже работают в Эрмитаже: старший Петр — архитектор и археолог, младший Николай — историк, хранитель живописи Нидерландов XV–XVI веков.

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Комментарии (1)

Cashmare
Фонтанка, у вас заголовки пишет один грамотей, а новости - другой? вы уж определитесь, как правильно писать это слово с кучей букв "с", позорище
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