33-летняя петербурженка стала мамой в десятый раз

Как сообщили в комитете по здравоохранению, мальчик родился утром в 10-м роддоме. Вес младенца — 3 кг 800 г, рост — 53 см. Родители назвали сына Игорем. Его маме Александре 33 года, ее старшему ребёнку — 16 лет.



«Юбилейный малыш, как его называет мама, символично родился в 10-м роддоме и даже в 10-м родильном зале. Это уже четвертые роды Александры в роддоме на Тамбасова. Говорит, здесь нравится доброе и заботливое отношение персонала», — уточнили в Смольном.



Семья живет в Калининском районе, в 5-комнатной квартире, полученной от государства.

