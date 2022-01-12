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33-летняя петербурженка стала мамой в десятый раз

Петербурженка Александра Фёдорова родила 10-го ребенка. Юбилейный малыш появился на свет 12 января.

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Комздрав СПб

Как сообщили в комитете по здравоохранению, мальчик родился утром в 10-м роддоме. Вес младенца — 3 кг 800 г, рост — 53 см. Родители назвали сына Игорем. Его маме Александре 33 года, ее старшему ребёнку — 16 лет.

«Юбилейный малыш, как его называет мама, символично родился в 10-м роддоме и даже в 10-м родильном зале. Это уже четвертые роды Александры в роддоме на Тамбасова. Говорит, здесь нравится доброе и заботливое отношение персонала», — уточнили в Смольном.

Семья живет в Калининском районе, в 5-комнатной квартире, полученной от государства.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как живет петербургская семья с четырьмя младенцами.

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Комментарии (6)

ivan5_5e4d10fe646f6
В старину переставали рoжать каждый roд тoлькo в oднoм случае
Wert
Во штамповщица.
тов
Такие семьи - это норма.

А единственный ребенок вырастает испорченным.

Малодетные семьи сродни разведенным огрызкам семей.
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