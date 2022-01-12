Годовая инфляция в Петербурге составила 8,7%. Жизнь дорожает быстрее, чем в Москве

Как следует из сообщения статистического ведомства, за один только декабрь потребительская инфляция в Петербурге зафиксирована на уровне 1,3% (декабрь к ноябрю). Для сравнения: в Москве цены выросли за декабрь на 0,9%, а за год — на 7,1%.
В целом по стране годовой уровень инфляции составил, как и прогнозировалось ранее, 8,39%. За декабрь потребительские товары подорожали на 0,82%.
Быстрее всего в России в прошлом году дорожали фрукты и овощи — сразу на 13,98%. Всего за один декабрь месяц эта категория выросла в цене на 3,55%. Это средняя цифра, а какие-то отдельные продукты могли подорожать в течение 2021 года на десятки процентов.
К примеру, только в декабре капуста выросла в цене в целом по стране на 19,6%, огурцы — на 19,1%, чеснок — на 13,8%. Из хороших новостей: подешевели традиционные источники витамина С — апельсины (-6,1%) и лимоны (-2%).
Еще быстрее плодоовощной продукции в декабре росли цены на куриные яйца — сразу плюс 3,91%. Также более чем на 3% за месяц выросли в цене сливочное масло и макароны. Напомнила о своем уже почти деликатесном статусе греча — за месяц она подорожала на 4,1%, а селедка выросла в цене на 3,5%. Зато подорожавшие в целом по году более чем на 26% куры (охлажденные и мороженые) в декабре продемонстрировали небольшую ценовую коррекцию — минус 1,04%.
Из непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован в разделе строительные товары — сразу на 23,75%. Табак подорожал на 16,37%, телерадиотовары — на 12,74%, бензин — лишь немногим выше общего уровня инфляции, на 8,84%. В целом же непродовольственные товары выросли за год в цене на 8,58%, а услуги — на 4,98%.