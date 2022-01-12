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Годовая инфляция в Петербурге составила 8,7%. Жизнь дорожает быстрее, чем в Москве

Прирост цен на потребительские товары по итогам 2021 года составил в Петербурге 8,7%, подсчитал Росстат 12 января.

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Как следует из сообщения статистического ведомства, за один только декабрь потребительская инфляция в Петербурге зафиксирована на уровне 1,3% (декабрь к ноябрю). Для сравнения: в Москве цены выросли за декабрь на 0,9%, а за год — на 7,1%.

В целом по стране годовой уровень инфляции составил, как и прогнозировалось ранее, 8,39%. За декабрь потребительские товары подорожали на 0,82%.

Быстрее всего в России в прошлом году дорожали фрукты и овощи — сразу на 13,98%. Всего за один декабрь месяц эта категория выросла в цене на 3,55%. Это средняя цифра, а какие-то отдельные продукты могли подорожать в течение 2021 года на десятки процентов.

К примеру, только в декабре капуста выросла в цене в целом по стране на 19,6%, огурцы — на 19,1%, чеснок — на 13,8%. Из хороших новостей: подешевели традиционные источники витамина С — апельсины (-6,1%) и лимоны (-2%).

Еще быстрее плодоовощной продукции в декабре росли цены на куриные яйца — сразу плюс 3,91%. Также более чем на 3% за месяц выросли в цене сливочное масло и макароны. Напомнила о своем уже почти деликатесном статусе греча — за месяц она подорожала на 4,1%, а селедка выросла в цене на 3,5%. Зато подорожавшие в целом по году более чем на 26% куры (охлажденные и мороженые) в декабре продемонстрировали небольшую ценовую коррекцию — минус 1,04%.

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован в разделе строительные товары — сразу на 23,75%. Табак подорожал на 16,37%, телерадиотовары — на 12,74%, бензин — лишь немногим выше общего уровня инфляции, на 8,84%. В целом же непродовольственные товары выросли за год в цене на 8,58%, а услуги — на 4,98%.

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Комментарии (14)

264519541
Все дороже, потому, все налоги с регионов идут туда, а не сюда! Там отдельное гос-во и инфляция сдерживается! И проезд дешевле и станции метро новые открываются. И совсем другие цифры заложены на уборку и благоустройство…. Сравнивать не надо! Там в разы население больше, а значит и качество жизни лучше!
инкогнитто
Что там по макорошкам с ценами? Всвоё время поступали рекомендации - употреблять только их!
Kot Piter
"Также более чем на 3% за месяц выросли в цене сливочное масло" -
С лета масло в Ашан, под брендом "Каждый день", с 79,... выросло до 109,...
К остальным представленным цифрам нужно относиться также.
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