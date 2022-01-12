Годовая инфляция в Петербурге составила 8,7%. Жизнь дорожает быстрее, чем в Москве

Как следует из сообщения статистического ведомства, за один только декабрь потребительская инфляция в Петербурге зафиксирована на уровне 1,3% (декабрь к ноябрю). Для сравнения: в Москве цены выросли за декабрь на 0,9%, а за год — на 7,1%.



В целом по стране годовой уровень инфляции составил, как и прогнозировалось ранее, 8,39%. За декабрь потребительские товары подорожали на 0,82%.



Быстрее всего в России в прошлом году дорожали фрукты и овощи — сразу на 13,98%. Всего за один декабрь месяц эта категория выросла в цене на 3,55%. Это средняя цифра, а какие-то отдельные продукты могли подорожать в течение 2021 года на десятки процентов.

