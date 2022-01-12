В Минфине рассказали, во сколько обойдется индексация пенсий после поручения Путина

Индексация пенсий выше уровня инфляции после поручения Путина потребует дополнительно почти 173 млрд рублей из бюджета. Об этом 12 января пишет Forbes со ссылкой на Минфин РФ.



В ведомстве уточнили, что ранее собирались проиндексировать пособия на 5,9% в этом году, на это было предусмотрено 377 млрд рублей. Теперь же потребуется уже 549,7 млрд рублей.



Ранее Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии «чуть выше уровня инфляции», то есть примерно на 8,6%.



В Совете Федерации заявили, что индексация пособий будет проводиться задним числом, с 1 января. По оценке зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, средняя пенсия должна вырасти примерно на 1400 рублей.

