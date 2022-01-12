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Пенсии в России проиндексируют «задним числом». В среднем рост составит 1400 рублей

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В Совете Федерации заявили об индексации пенсий «задним числом».

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — рассказала 12 января в комментарии РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По её словам, средняя пенсия должна вырасти примерно на 1400 рублей. Закон об индексации будет принят до конца января.

Президент России Владимир Путин сегодня, 12 января, заявил о том, что пенсии проиндексируют выше инфляции, на 8,6%.

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Комментарии (7)

Nurofen
ну что пенсионеры получили плевок в лицо?
Petr Sh.
В среднем - кому-то 1000, кому - 1800 и т.д. Когда нужно покрасивее цифры показать - показывают среднее, держа в уме средний палец, обращённый к народу
Grotesk
казахи за нас попросили...
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