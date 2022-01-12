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«Свалка» из 19 машин собралась на трассе в Липецке. Дорога под ногами участников захрустела

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-203418958_73098" class="io-leave-page _" target="_blank">«Дорожный Патруль»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный Патруль»
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Массовый замес с участием двух десятков машин случился утром 12 января в Липецке. Среди участников оказалось несколько большегрузов. Есть пострадавший.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Липецкой области, около 11 часов утра на 292-м километре федеральной трассы Орел — Тамбов произошло несколько ДТП. В общей сложности там столкнулись 19 автомобилей. В результате один мужчина был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки.

Среди участников аварии видно несколько большегрузов, в том числе частично съехавший с дороги самосвал. На одном из видео слышно, как под ногами оператора хрустят обломки машин. «Все началось из-за двух машин», — комментирует он на записи.

Причины столкновения устанавливают сотрудники полиции.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-203418958_73098" class="io-leave-page _" target="_blank">«Дорожный Патруль»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный Патруль»

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