По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января в городе ожидается мокрый снег, гололед и порывы ветра до 20 м/с.
Как писала «Фонтанка» ранее, сегодня в Петербурге последний день морозов — уже завтра воздух прогреется до плюс 2–4 градусов.
МЧС предупреждает петербуржцев о мокром снеге, гололеде и ураганном ветре
В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 12 января сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января в городе ожидается мокрый снег, гололед и порывы ветра до 20 м/с.
Как писала «Фонтанка» ранее, сегодня в Петербурге последний день морозов — уже завтра воздух прогреется до плюс 2–4 градусов.
27 ноября 2021, 17:07Петербуржцам советуют отказаться от вечерних прогулок. В городе усиливается ветер
17 декабря 2021, 15:45МЧС предупредило о мокром снеге и метели на выходных под Петербургом
08 ноября 2021, 07:10В Петербурге дождь со снегом, плюс 2 ощущается как минус 5. На очереди — гололедица
19 декабря 2021, 16:17В Петербурге из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности
20 октября 2021, 07:20Петербург привыкает к снегу. Автомобилистов предупреждают о гололедице
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter