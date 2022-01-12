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МЧС предупреждает петербуржцев о мокром снеге, гололеде и ураганном ветре

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 12 января сообщили в ГУ МЧС по региону.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января в городе ожидается мокрый снег, гололед и порывы ветра до 20 м/с.

Как писала «Фонтанка» ранее, сегодня в Петербурге последний день морозов — уже завтра воздух прогреется до плюс 2–4 градусов.

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Комментарии (2)

Petr Sh.
Хрупенькие люди
Скользят, скользят,
Скользят...
aprahka
Крылатые качели
Летят,летят,
Летят...
(с) t'c
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