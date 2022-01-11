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На платных парковках Петербурга активизировались мошенники

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Городской центр управления парковками Петербурга предупреждает автомобилистов о мошенниках, которые активизировались на платных стоянках. Злоумышленники пытаются выманить у водителей деньги «липовыми» штрафами.

Как сообщает 11 января пресс-служба СПб ГКУ «ГЦУП», на горячую линию центра стали стали обращаться обеспокоенные граждане, получившие сомнительные уведомления о штрафах. Неизвестные оставляют под дворниками автомобилей листовки с сообщениями о том, что водитель нарушил правила пользования платными парковками. «Штраф» просят оплатить в течение нескольких дней через QIWI-кошелек.

В Городском центре управления парковками призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Постановление о нарушении правил парковки адресату направляют только заказным письмом либо через портал госуслуг. В документе при этом содержатся сведения о месте, дате и времени нарушения. Подробнее о том, за что могут оштрафовать при парковке в платной зоне и как оспорить штраф, можно узнать на сайте центра.

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Комментарии (4)

zelf
Вор у вора шапку ворует. Про мошенников и городскую власть.
VKuser1115940
Опять иностранные специалисты?
lamer
Еще кто-то ведется на это?
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