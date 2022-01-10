Наследство убитого выборгского предпринимателя Александра Петрова поделили жена и бизнес-партнеры

Виталию, также известному как Выборгская Ракета из-за выступлений в гонке «Формулы 1», после смерти отца принадлежали его доли как минимум в семи компаниях: мусорном перевозчике РАСЭМ, Городском центре размещения рекламы, ООО «Успех», которое занимается документальной электросвязью, ООО «Чемпион», по адресу которого работает бар «Выборгская ракета», названный в честь гонщика, дорожно-строительной компании «Выборг», УК «Домовой» и управляющем недвижимостью ООО «Алькор». Однако позже активы перешли к его матери, Марине Петровой, и другим лицам.

Как выяснил 10 января 47news , сын бизнесмена Виталий Петров, которому изначально отходили доли в части компаний отца, на сегодняшний день не владеет ни одной из них.

В общей сложности Марина Петрова стала совладелицей 18 компаний. При этом ее сегодняшние доли в фирмах заметно меньше тех, что были у супруга. Так, в самом прибыльном из списка ООО «Успех» у Петрова-мужа было 17%, а у Петровой-жены осталось только 10,2%. Схожую картину можно наблюдать в составе учредителей большинства организаций.



Ещё один заметный тренд в наследственном деле Александра Петрова — после его смерти заметно увеличился капитал его бизнес-партнера, юриста, «давней соратницы выборгских» Натальи Беликовой. Ей достались части компаний, которые теоретически должны были принадлежать семье Петровых.



Так, при жизни предпринимателя у Натальи Беликовой было 23,34% Городского центра размещения рекламы, а после смерти стало 42%. При этом у Марины Петровой осталось 14%, хотя у супруга изначально было 23,34%. В ДСК «Выборг» Петров и Беликова участвовали в пропорции 50 на 50, а Петрова и Беликова теперь — 20 на 80. Такая же история с УК «Домовой». Беликова увеличила свою долю в занимающейся недвижимостью фирме «Инвестком» с 33,33% до 66,66%, в логистическом ООО «Транслайн» — с 46,66% до 60%, в ООО «Успех» — с 23,8% до 30,6%, в ООО «Чемпион» — с 35% до 45%.

