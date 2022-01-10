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Наследство убитого выборгского предпринимателя Александра Петрова поделили жена и бизнес-партнеры

Стало известно, кто и в каких долях поделил между собой наследство убитого более года назад одиозного предпринимателя из Выборга Александра Петрова.

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Как выяснил 10 января 47news, сын бизнесмена Виталий Петров, которому изначально отходили доли в части компаний отца, на сегодняшний день не владеет ни одной из них.

Виталию, также известному как Выборгская Ракета из-за выступлений в гонке «Формулы 1», после смерти отца принадлежали его доли как минимум в семи компаниях: мусорном перевозчике РАСЭМ, Городском центре размещения рекламы, ООО «Успех», которое занимается документальной электросвязью, ООО «Чемпион», по адресу которого работает бар «Выборгская ракета», названный в честь гонщика, дорожно-строительной компании «Выборг», УК «Домовой» и управляющем недвижимостью ООО «Алькор». Однако позже активы перешли к его матери, Марине Петровой, и другим лицам.

В общей сложности Марина Петрова стала совладелицей 18 компаний. При этом ее сегодняшние доли в фирмах заметно меньше тех, что были у супруга. Так, в самом прибыльном из списка ООО «Успех» у Петрова-мужа было 17%, а у Петровой-жены осталось только 10,2%. Схожую картину можно наблюдать в составе учредителей большинства организаций.

Ещё один заметный тренд в наследственном деле Александра Петрова — после его смерти заметно увеличился капитал его бизнес-партнера, юриста, «давней соратницы выборгских» Натальи Беликовой. Ей достались части компаний, которые теоретически должны были принадлежать семье Петровых.

Так, при жизни предпринимателя у Натальи Беликовой было 23,34% Городского центра размещения рекламы, а после смерти стало 42%. При этом у Марины Петровой осталось 14%, хотя у супруга изначально было 23,34%. В ДСК «Выборг» Петров и Беликова участвовали в пропорции 50 на 50, а Петрова и Беликова теперь — 20 на 80. Такая же история с УК «Домовой». Беликова увеличила свою долю в занимающейся недвижимостью фирме «Инвестком» с 33,33% до 66,66%, в логистическом ООО «Транслайн» — с 46,66% до 60%, в ООО «Успех» — с 23,8% до 30,6%, в ООО «Чемпион» — с 35% до 45%.

По беглым подсчетам 47news, основанным на прибыли упомянутых организаций, если бы доли Беликовой остались прежними по итогам 2021 года, она могла бы получить 14,8 млн рублей. С учетом изменений эта виртуальная сумма должна составить 25,1 млн рублей, что на 167% больше.

Александр Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября 2020 года на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования контролирует сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

VKuser1115940
А убийство до сих пор нераскрыто....
pagero999
а эта "математика" для кого?
рядовому обывателю вообще ехали болели бандитские разборки..
прокурору? так весу то зачем, если все решили полюбовно?)))
267052929
зачем это знать?
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