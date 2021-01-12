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Наследство убитого авторитетного предпринимателя Александра Петрова уходит «Выборгской ракете». 47News выяснил подробности

Старший сын убитого авторитетного предпринимателя Александра Петрова Виталий вступает в бизнес-права. Подробности того, как распределилось наследство «хозяина Выборга», описывает 12 января 47news.

Доли как минимум в семи компаниях отходят Виталию Петрову, также известному как «Выборгская ракета» из-за выступлений в гонке «Формулы 1». Младший сын, музыкант Сергей, не получает пока ничего.

Самая крупная компания, унаследованная Виталием Петровым, — мусорный перевозчик РАСЭМ. У Петрова-старшего в нем было 47,17%. С основания в 2019 году она заработала чистыми 7,8 млн рублей, сотрудников в компании 123 человека. «Денежные потоки, официально проходящие через организацию, давно превысили 350 млн», — пишет 47news.

В ООО «Успех», которое занимается документальной электросвязью, у семьи Петровых 17%. Заработок фирмы за последний год — 23,1 млн рублей. В Городском центре размещения рекламы, издающем книги и буклеты, Виталию Петрову перешли 23,34%. Ее заработок за год — 9,2 млн рублей.

ООО «Чемпион» также официально перешло Петрову-младшему. По адресу регистрации компании работает бар «Выборгская ракета», названный в честь гонщика. Чистая прибыль за год — 3,9 млн рублей.

Дорожно-строительная компания «Выборг» начала работу только в прошлом году, отчеты пока не опубликованы. В ней Петрову-младшему теперь принадлежат 50%. При этом фирма сразу после появления в январе 2020-го получила контракт от администрации Выборгского района на 202 млн рублей на подметание улиц и очистку их от снега. Похожая ситуация сложилась и с УК «Домовой» (аренда и управление недвижимостью). Создана год назад, уже получила контракт от администрации Каменногорска на 550 тыс. рублей.

Досталась Петрову и убыточная фирма — ООО «Алькор» (управление недвижимостью) принесла убытки в 1,6 млн рублей.

«Если посчитать грубо, выйдет, что Виталию Петрову перешли акции, способные за условный год принести прибыль не менее 10 миллионов рублей. В подчинении будут как минимум полторы сотни человек», — пишет 47news. И подчеркивает, что во всех компаниях работать с Петровым-младшим будут старые партнеры его отца — Юрий Паймуллин и Наталья Беликова.

Александр Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

nikonian
По сравнению с активами "старшего партнера" (Ильи Ильича) - очень скромно.
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