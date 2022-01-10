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Улицы Петербурга впервые «покраснели» в новом году

Каникулы закончились и у взрослых, и у детей.

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Утром 10 января загруженность дорог Петербурга к половине девятого достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно зимой в это время бывает 5–6 баллов.

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Уже в 7:42 сервис зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» — на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км.

Напомним, на каникулах самые плотные пробки возникли 4 января.

Автомобилистам непросто в условиях тихого снегопада. После ночной аварии на пересечении проспектов Культуры и Луначарского легковой автомобиль встречал утро лёжа, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Горожане жалуются, что местами на асфальте слишком много снега. «Комендантский проспект после 50-х домов не убирается с начала декабря, с первого снегопада. Осталось 2 полосы из 4. На обращение в сервис от «Госуслуг» «Решим вместе» получил ответ, что дорога не принята на баланс соответствующего комитета. Но этот участок с пафосом был открыт больше года назад», — пишет читатель «Фонтанки» Василий.

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Комментарии (3)

Alex000
Ну удивительно ведь, правда, что в силу раздутой простудной паники и всякого маразма с намордниками народ вместо ОТ личное авто похватал?
инкогнитто
Новость дня. Всю ночь не спали чтоб поймать такую неожиданную новость
260569221
Конечно… потому что бешеные яжмамки повели своих отпрысков в школу
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