Улицы Петербурга впервые «покраснели» в новом году

Утром 10 января загруженность дорог Петербурга к половине девятого достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно зимой в это время бывает 5–6 баллов.

Уже в 7:42 сервис зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» — на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км.



Напомним, на каникулах самые плотные пробки возникли 4 января.

Автомобилистам непросто в условиях тихого снегопада. После ночной аварии на пересечении проспектов Культуры и Луначарского легковой автомобиль встречал утро лёжа, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

