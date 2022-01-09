Тихий снегопад собирает аварии и пробки в Петербурге. Машины «паркуются» прямо в сугробы

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП Поделиться Поделиться







Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео аварий, которые произошли в Петербурге воскресным вечером 9 января. Пострадали автобус, маршрутка и доставка Ozon.



Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП Поделиться Поделиться







На Народной улице с колеи съехала «Газель». В качестве буфера выступил сугроб. Четыре машины устроили «паровозик» на Шафировском шоссе примерно в это же время — около 18:00.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП Поделиться Поделиться







Вовремя не приедут заказы Ozon из-за аварии на Ушаковском мосту. Там микроавтобус интернет-магазина подбил БМВ.

Примерно в 16:30 автобус № 8 прижал к обочине легковушку, которая не уступила ему дорогу, у дома 75 по проспекту Большевиков. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», в общественном транспорте никто не пострадал. Маршрутка, которая решила объехать аварию по газону, в нем же и завязла.



Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП Поделиться Поделиться







Ближе к половине седьмого вечера на Дальневосточном проспекте сразу после Ультрамариновой улицы столкнулись «Форд» и «Шкода».



Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП Поделиться Поделиться







На КАД около 19:00 в районе съезда на Таллинское шоссе автомобиль вылетел на обочину, где, «взобравшись» на сугроб, уткнулся в столб.

Парковка на КАД у съезда на Таллинском Мегаполис | ДТП и ЧП

А вот куда сейчас точно ехать не нужно, так это на Приозерское шоссе. Из-за аварии с участием автобуса в районе деревни Дранишники там затор в обе стороны. Как сообщает комтранс, даже автобусы маршрута № 433 следуют с большими задержками в расписании.

