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Тихий снегопад собирает аварии и пробки в Петербурге. Машины «паркуются» прямо в сугробы

На Большевиков ДТП с автобусом отправило на газон маршрутку, а на КАД машина припарковалась в столб, взобравшись на сугроб.

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Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
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Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео аварий, которые произошли в Петербурге воскресным вечером 9 января. Пострадали автобус, маршрутка и доставка Ozon.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
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На Народной улице с колеи съехала «Газель». В качестве буфера выступил сугроб. Четыре машины устроили «паровозик» на Шафировском шоссе примерно в это же время — около 18:00.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
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Вовремя не приедут заказы Ozon из-за аварии на Ушаковском мосту. Там микроавтобус интернет-магазина подбил БМВ.

Примерно в 16:30 автобус № 8 прижал к обочине легковушку, которая не уступила ему дорогу, у дома 75 по проспекту Большевиков. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», в общественном транспорте никто не пострадал. Маршрутка, которая решила объехать аварию по газону, в нем же и завязла.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
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Ближе к половине седьмого вечера на Дальневосточном проспекте сразу после Ультрамариновой улицы столкнулись «Форд» и «Шкода».

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
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На КАД около 19:00 в районе съезда на Таллинское шоссе автомобиль вылетел на обочину, где, «взобравшись» на сугроб, уткнулся в столб.

Парковка на КАД у съезда на Таллинском

Мегаполис | ДТП и ЧП

А вот куда сейчас точно ехать не нужно, так это на Приозерское шоссе. Из-за аварии с участием автобуса в районе деревни Дранишники там затор в обе стороны. Как сообщает комтранс, даже автобусы маршрута № 433 следуют с большими задержками в расписании.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

LanaKo
Дороги с горем с пополам ещё чистят, а вот тротуары - нет! При этом в центре (законодательно) дворники чистят только внутренние дворы, а тротуар - это уже городская земля, до которой ни у кого нет дела.
AL-IK
Прошу уточнить где на пересечении с Дальневосточным проспектом находится Ультрамариновая улица? Езжу каждый день и очевидно что-то упустил из виду
Pilat
Хороший повод ввести санкции против США.
А США тот причём?
Да при том - это же очевидно!
Нужно еще проверить парадную, не нассал ли там Обама....
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