Дороги Петербурга вышли с каникул. Пробка на Невском — уже 10 баллов

«Пятёрка» характерна больше для рабочего дня, чем для новогодних праздников. До этого максимум был вчера вечером и сегодня днём — по 4 балла.

В центре города сейчас почти коллапс. В 16:39 «Яндекс» зафиксировал «неожиданно плотное движение» на Невском проспекте — 10 баллов к Дворцовой площади, что на 3 балла выше обычного.



Ближе к вечеру в городе начался сильный снегопад, что осложняет дорожные условия. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, автомобилистам советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Очевидцы сообщают о множестве аварий, среди них — смертельные.

