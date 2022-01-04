FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Дороги Петербурга вышли с каникул. Пробка на Невском — уже 10 баллов

Загруженность дорог Петербурга 4 января после 17 часов первый раз в 2022 году достигла 5 баллов.

0
Печать

«Пятёрка» характерна больше для рабочего дня, чем для новогодних праздников. До этого максимум был вчера вечером и сегодня днём — по 4 балла.

ПоделитьсяПоделиться

В центре города сейчас почти коллапс. В 16:39 «Яндекс» зафиксировал «неожиданно плотное движение» на Невском проспекте — 10 баллов к Дворцовой площади, что на 3 балла выше обычного.

Ближе к вечеру в городе начался сильный снегопад, что осложняет дорожные условия. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, автомобилистам советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Очевидцы сообщают о множестве аварий, среди них — смертельные.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний