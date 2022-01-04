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Туча накрыла Петербург. Снег засыпает и распустившуюся вербу

Ива остролистная считает, что на дворе весна.

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Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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Сильный снегопад начался в некоторых районах Петербурга, в частности на севере. «Яндекс.Погода» демонстрирует масштаб тучи.

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Притом что зима сейчас классическая — снежная и холодная, не все с этим согласны. Например, ива остролистная, именуемая в народе вербой, считает, что на дворе весна. Фотографии распустившихся почек появились 4 января в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

В Петербурге, напомним, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (3)

261224401
Так там, наверное, неподалеку от вербы или трубопровод тепловых сетей или канализация проходят...
Riptide
Да вообще много кто чего считать стал и думает что только он прав(а).
Например, кому-то стало страшно на лифте подниматься, наркоманы, неадекваты и насильники кругом мерещатся.
265055770
Верба тоже человек, тоже в Сочи хочет.
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