Туча накрыла Петербург. Снег засыпает и распустившуюся вербу

Сильный снегопад начался в некоторых районах Петербурга, в частности на севере. «Яндекс.Погода» демонстрирует масштаб тучи.
Притом что зима сейчас классическая — снежная и холодная, не все с этим согласны. Например, ива остролистная, именуемая в народе вербой, считает, что на дворе весна. Фотографии распустившихся почек появились 4 января в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».
В Петербурге, напомним, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте.